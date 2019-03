Insändare: Kort sagt om politiker, Välfärd Gävle, språk, rökning och stress i trafiken

Det är vanligt att riksdagsledamöter tar timeout när de gjort något som innebär förbrukat förtroende. De behåller då självsvåldigt sina arvoden. Med vilken rätt? I riksdagsordningen som reglerar ledamöternas ersättningar och förmåner finns inte någonstans angivet att de då de tar "timeout" har rätt att behålla sina arvoden. Åter ett självsvåldigt handlande som visar deras förakt att handla som vi vanliga medborgare måste göra. Men det är också ett bevis på hur bland annat konstitutionsutskottet med flera ansvariga nonchalerar brott mot regelsystemet när det gynnar dem själva.

Olle Ljungbeck

Vad är det för fel på våra politiker och tjänstemän? Hur kommer det sig att vi numera kan läsa nästan dagligen om förskingringar, lagöverträdelser, lögner, bedrägerier, sittande på två stolar för egen vinning, tafsande män, mygel etc. bland våra folkvalda och tjänstemän. Straffet blir i värsta fall bara avhopp, timeout eller avgångar med höga avgångsvederlag men ingen behöver bära något ansvar över sina handlingar. Prata om gängkriminalitet.

Anja

Apropå Välfärd Gävle: Jag är funktionshindrad och behövde hjälp på toa, larmade och väntade på hjälp. Efter 115 minuter (två timmar) hade de fortfarande inte kommit. Jag blev tvungen att kontakta grannen. Finns det ingen extra beredskap vid hög belastning? Det känns som att jag och min sambo sitter i Välfärd Gävles fängelse.

Funktionshindrad MS

Replik till Ordvårdaren: Du har helt rätt när det gäller "egentligen" och "begå självmord". När det gäller -ish, så har man fått det från engelskan.Om man vill säga "ganska ungdomlig/någorlunda ungdomlig" säger man "youth-ish". Man skulle väl kunna översätta det med svenskans "-aktig". Inte gul men gul-aktig. Jag är helt ense med dig om att det är viktigt att vårda språket. Ofta talar våra invandrade vänner bättre svenska än vi svenskar.

Larz Gustafsson, Gävle

Vilken bra insändare skriven av Niclas Lindqvist! Jag har haft kamrater som rökt ihjäl sig, även en nära släkting. Han kom in på sjukhuset vid 65 års ålder och lungorna var två hängande kolsvarta påsar. Han fick hjälp med andningen, hade kol och efter några dagar slutade han att andas och dog. Intressant att se Bawar Ismails svar på inlägget som Niclas hade om rökning, men han låtsas väl som ingenting och röker på som vanligt.

Ej rökare

Jag måste självklart instämma med "Mats" om att busschaufförer måste blinka innan man svänger ut. Att man inte kan skylla på stressen är det jag vill sätta fingret på. Är man en slav under stress, då är man samtidigt en slav under sig själv. Att köra bussen/bilen lagligt, säkert och ansvarsfullt är ditt eget ansvar under alla omständigheter. Jag är ingen slav. Jag har ett ansvar, ett åtagande, en vilja och en röst och det använder jag mig av när nånting går åt fel håll. Och säg inte: Det spelar ingen roll vad säger. Då får man visa på konsekvenserna i realtid. Det kan ingen bestrida.

Tid finns hela tiden