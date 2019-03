Insändare: Med Mörtmans logik skulle ingen behöva ändra sin livsstil

Replik till Stig Mörtman som skriver att svenskarna bara är 0,1 procent av jordens befolkning.

Ja, och gävleborgarna utgör bara 0,004 procent av jordens befolkning, än mer försumbart. För att inte tala om den enskilda gävleborgaren som blott utgör 0,00000001 procent av jordens befolkning.

Med andra ord är den enskilda gävleborgarens bidrag till exempelvis världens samlade växthusgasutsläpp något alldeles oerhört löjligt jättelitet (för att travestera Tage Danielsson), hur stort miljösvin den rimligtvis än är.

Problemet är emellertid att också den enskilda kinesen utgör blott 0,00000001 procent av jordens befolkning och kan resonera precis på samma vis. Med skribentens logik att räkna utsläpp per land i stället för per capita skulle exempelvis påven ”ha rätt” släppa ut 1,7 miljoner gånger mer växthusgaser än en kines, eftersom det endast bor knappt 900 personer i Vatikanstaten.

Min slutsats är att varje världsmedborgare är skyldig att dra sitt strå till stacken för att vi ska kunna lämna en beboelig värld till kommande generationer.

De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen är cirka tio ton per person och år i Sverige. De genomsnittliga utsläppen per person för alla länder bör vara mindre är ett ton per person till år 2050 för att begränsa temperaturhöjningen till under 1,5 grader. (Källa: Naturvårdsverket)

Per Jernberg

Feministiskt Initiativ Gävle

