Insändare: Nu visar GD:s Bawar Ismail var han står

GD:s ledarskribent Bawar Ismail, som i samband med debatten mellan Jan Björklund och Jimmie Åkesson nyligen avslöjade att snusfrågan är EU:s viktigaste fråga, har noterat uppgifterna att Erik Ullenhag kandiderar till partiledarposten i Liberalerna.

Han ser då två motkandidater, Nyamko Sabuni är den ena. Hon har varit ute i flera månader och marknadsfört sig trots en överenskommelse inom partiet att vänta med att offentliggöra sin kandidatur till efter EU-valet för att inte störa valkampanjen.

Ismail har tydligen under denna tid passat på att lyssna, titta och ta in hennes budskap, vilket han uppenbarligen gillar. Han beskriver henne som kontroversiell under sin tidigare regeringstid men hon var före sin tid och nu tycker i princip alla som hon.

Erik Ullenhags gärning avfärdar han med en fnysning och hänvisar till en kontroversiell skrift (numera nedlagd ”av ekonomiska skäl”) utgiven av en kontroversiell skribent. Innan Ullenhag börjar hånas i Ismails liberala tidning vore det klädsamt om han fick en chans att offentliggöra sin kandidatur och förklara sina visioner och sitt program.

Att delar av den liberala rörelsen sakta men säkert håller på att glida ner i knät på SD är uppenbart. Nu visar även den liberala ledarskribenten på GD var han står. Misstankarna har funnits länge, det var trots allt inte länge sedan han på ledarplats menade att Liberalerna inte behövdes som politiskt parti över huvud taget.

Vem behöver fiender med sådana vänner?

Bosse J

Svar direkt: Bosse J har inte många rätt i sitt svar på min ledare om Erik Ullenhags kandidatur till Liberalernas partiledarpost.

För det första tar han upp en fråga jag ställde på debatten mellan Jimmie Åkesson, SD, och Jan Björklund, L, om det svenska snuset och EU:s försäljningsförbud. Bosse J kanske inte förstår ironi, men jag menade alltså inte allvar när jag under frågestunden sade att det var den viktigaste EU-frågan.

För det andra: Jag har aldrig i ledartexter påstått att Liberalerna inte längre behövs. Däremot har jag ställt mig frågande om L har något existensberättigande i dagens politiska landskap. Att diskutera ett partis existensberättigande är alltså inte lika med att önska det tidigare Folkpartiets undergång, Bosse J.

Bosse J tycks också insinuera att jag är icke-liberal och SD-vänlig. Vore jag inte trygg i mina liberala värderingar hade jag tyckt att det var ett mycket oförskämt och ohederligt grepp av insändarskribenten. Men så funkar det ju nu för tiden i svensk samhällsdebatt: Har du slut på argument, beskyll din motdebattör för att vara pro-SD. Det är bara slappt och intellektuellt ohederligt.

Bawar Ismail

ledarskribent