INSÄNDARE: Semesterresor till kalifatet nästa?

Söndagen den tredje mars läser jag i tidningen ett reportage om Qatar. Fina bilder, text om konst och kultur. Hit borde du resa, minst en vecka för att uppleva allt!

Mitt i den vackert beskrivande texten beskrivs även slavlika förhållanden för gästarbetare och att tusentals av dessa rapporteras ha dött. Bara för att bygga arenor inför fotbolls-VM.

Sen fortsätter det med rally, luftkonditionering och så vidare. För att fördjupa texten är Qatar en absolut monarki där kungen har all makt och utser sin egen ”regering”. Vardagligt kallat en diktatur, som köper in människor som under hemska förhållanden får arbeta sig till döds.

Varsågod för reklamen, svensk press bjuder! Kanske skulle ni gjort lite reklam för kalifatet också? Här kan du hänge dig åt aktiviteter som att knuffa en homosexuell ner från ett tak, kasta sten på en kvinna som inte dolt ansiktet ordentligt, prickskytte på lokalinvånarna eller varför inte spränga ett museum eller en skola i luften? Glöm inte att ha ordnat hembiljetten själv, staten hjälper dig inte.

Rubriken skulle kunna vara: Se den vackra horisonten nu när staden är sprängd till grunden.

Jag tror att jag har fått fram min poäng. Har ni svårt att hitta resmål som inte är en diktatur så är ni välkomna att kontakta mig. Jag har några på lut.

Demokratiresenär