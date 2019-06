Insändare: Ska man satsa på vård eller konst?

Miljoner av våra skattepengar går varje år till att försörja så kallade konstnärer som lever gott på 3-400 000 kronor i bidrag per konstnär, de säljer inget på öppna marknaden utan föds helt av regionen under sin livstid. Regionen köper in konst för ofattbart mycket pengar till ingen som helst nytta, konst som placeras på kontoristernas kontor, oftast ser en skattebetalare aldrig dessa tavlor och annat som kan ha kostat 20 000 kronor styck plus bidragen.

Regionen sköter X-trafik, en koloss som fastnat i superlimmet, en koloss som inte ska vara skattefinansierad utan drivas av enskilda bolag helt och hållet, X-trafik har ingen funktion alls.

Ett ytterligare exempel av vad som X-trafik inte borde vara inblandat i är sjukresor/färdtjänsten. Färdtjänsten skulle utan vidare bli 80 procent billigare om kunderna bara kunde ringa det lokala taxibolaget direkt och beställa en bil. Sjukresor med minibuss ska ett bolag per kommun driva, inte som i dag upp till fyra olika bolag beroende på kommun.

Bort med dessa överbetalda politiker vars främsta merit är noll kunskaper och noll förstånd vilket är det första kravet för chefsbefattning inom Region Gävleborg.

Medborgare 70+