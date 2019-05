Insändare: Tidningsbud är vardagshjältar i det tysta

Jag läste i tidningen i dag att antalet tidningsbud ska skäras ner, att det ska bli en ”tajtare organisation” så att utdelarna inte längre ska få ”tid över”. Troligtvis under parollen att de som går upp i arla morgonstund för att leverera till (ack, så olönsamma) pappersprenumeranter ska arbeta ännu lite effektivare.

Andra yrkeskategorier må hoovra runt kaffeautomater för att få sig lite ställtid men tidningsbud bör tydligen arbeta enligt marschorder. Visst, alla organisationer vill väl skära ner, slimma organisationen och slå sig för bröstet inför bolagsstämman.

Men ändå, jag tänker på min familjs erfarenhet under den stora snöstormen 1998. Trots allt snöelände fick vi vår morgontidning. Mitt i vår frukost damp en dyngsur blaska ner i brevinkastet och jag minns fortfarande hur förbluffade vi var. Där satt vi och lyssnade på Radio Gävleborgs extra utsändningar om kaoset som dragit in över oss, om allt som hade, skulle och borde ställas in – och mitt i detta kämpade ett tidningsbud på med sitt arbetspass.

Och vad vill jag ha sagt med detta? Kanske att jag undrar över drivkraften. Vad får en människa att, egentligen fullkomligt oförnuftigt, streta på? Är det pliktkänsla? Beslutsamhet? Kanske att jag räknar in ett okänt tidningsbud som min vardagshjälte.

Vad som skrevs i tidningarna minns jag inte, inte heller vad som sades på radion, egentligen bara den där dyblöta tidningen. Undras om hen skulle ha "tid över" för det i dag?

Fru Jonsson på Brynäs

