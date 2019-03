Insändare: Vadå – bank-ID för att anmäla en skada?

Bästa Länsförsäkringar!

Försökte anmäla en skada via telefon under vecka 10. Pratade med en kvinna som måste ha nära släktband till Bosse Ringholm. Hon föreslog åtta gånger att skadan ska anmälas via hemsidan där bank-ID krävs, trots att jag tydligt förklarade att jag inte har tillgång till detta.

Kvinnan avslutade med att jag i egenskap av kund kanske hade möjlighet att göra skadeanmälan i framtiden då möjlighet till digitala hjälpmedel införskaffats.

Jag förstår att ni vill att vi kunder ska utföra ert arbete. så stor utsträckning som möjligt, men orsaken till att jag har försäkringar är få skälig hjälp vid ett eventuellt skadetillfälle.

Är detta er nya kundpolicy ska jag nog efter 30 år som kund fundera på byte av försäkringsbolag.

Svar direkt: Naturligtvis kan du och alla våra kunder göra skadeanmälan via telefonen

Det är alltid trist med missuppfattningar och vi beklagar att vi inte levt upp till dina förväntningar.

Naturligtvis finns det möjlighet för dig och alla våra kunder att göra en skadeanmälan via telefonen eller våra kontor. Vi förespråkar digital anmälan med hjälp av bank-ID för att det generellt gör det enkelt och snabbt för kunden.

Där finns vi alltid tillgängliga och kan ha en ännu snabbare skadehantering då vi får alla uppgifter vi behöver direkt, och kunden har möjlighet att bifoga eventuella dokument eller till exempel en ritning på hur en olycka gått till.

Det finns också en säkerhetsaspekt här: När en kund är identifierad med bank-ID vet vi att vi registerar skadan på rätt person och betalar ut en eventuell ersättning till rätt mottagare.

Med vänlig hälsning

Lena Bogren

chef kommunikation Länsförsäkringar