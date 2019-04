Insändare: Vi kan odla all mat vi behöver här hemma i Sverige – om vi slutar föda upp djur

I Sverige finns det tre miljoner hektar användbar jordbruksmark, varav 2,6 miljoner åkermark och 0,4 miljoner betesmark, dock minskar arealen varje år. Vi har runt tio miljoner invånare i landet.

Svensk livsmedelsproduktion kan i dag leverera ungefär 75 procent av den mat vi äter. En genomsnittlig svensk konsumerar mat från 0,4 hektar åkermark per år (källa Jordbruksverket).

Svensk mark skulle räcka för att kunna odla all mat till alla svenskar om marken inte behövde användas även till att odla foder till nötdjur och produktion av nötkött.

För att få ut ett kilo nötkött behövs det cirka sju kilo växter och det krävs 27-50 kvadratmeter mark. För att få ut ett kilo griskött behövs det cirka fyra kilo växter som foder och för ett kilo kyckling behövs det cirka två kilo växter.

Enligt Jordbruksverket åt vi 24,5 kilo nötkött per person år 2017. Då krävs alltså 172 kilo växgter för att få ut denna mängd. För de 32,7 kilo griskött vi åt per person behövdes det 131 kilo växter som foder och för de 23,5 kilo matfågel fick vi sätta in 47 kilo växter som foder.

Det är 350 kilo grönsaker per person och år. Det skulle bli mycket potatis, bönor, morötter, havre och sallad som vi kunde äta själva. För att kunna odla växter och foder för 25,5 kilo nötkött per person behövdes det sammanlagt 0,6-1,2 miljoner hektar mark av tre miljoner användbar svensk mark.

Om vi räknar bort även mark för foder till grisar, kyckling och mejeriprodukter och ägg har vi väldigt lite kvar för att kunna odla växter det vill säga annan mat. Jag skulle gissa att vi använder cirka 2-2,5 miljoner hektar i Sverige för att odla djurfoder.

Kött och animaliska produkter är bevisligen skadliga för oss människor, det visar omfattande forskning. Animaliska proteiner är ”för mycket” för våra kroppar, samma är det med näringsämnen i mejeriprodukter och ägg.

Vi behöver proteiner, men de behöver de inte alls komma från djuren. De kan väldigt lätt ersättas av protein från baljväxter som bönor. Människan skapades dessutom inte som köttätare. Om det vore så skulle vi ha tänder, hörse, luktsinne och syn som rovdjur.

För att kunna tillverka ett kilo nötkött behövs det dessutom15 000-20 000 liter vatten. Tillverkningen av ett kilo ost kräver cirka 7 000 liter vatten, en liter mjölk cirka 7 500 liter vatten och ett kilo ägg kräver cirka 3 500 liter vatten.

Har vi så mycket vatten i Sverige att det räcker även framöver för att pumpa in detta i produktion av animaliska produkter?

Vi måste också fundera över hur mycket mark och resurser som går åt för att kunna tillverka foder till nötdjur som blir mat till alla våra katter och hundar. Även hästar som vi håller bara till vår nöje behöver en hel del foder som i stället kunde användas som odlingsmark till oss människor.

Vi svenskar måste välja om vi vill fortsätta förgifta svensk mark med avföring, antibiotika och läkemedel från nötdjur, vi måste välja om vi vill fortsätta med klimatutsläppet som kommer från otaliga kossor. Vi måste välja om vi vill fortsätta odla största delen som foder åt nötdjur.

Alternativet är att odla hållbar, ekologisk, hälsosam växtbaserad mat som gynnar oss alla. Det är vi själva, var och en, som avgör vår framtid, ingen annan.

Jag själv och min familj har blivit veganer och vi äter bara ekologisk mat. Dock har jag hund, katter och hästar från tidigare. Jag är full medveten om att mina husdjur tar resurser som jag tyvärr inte kan undvika så länge de lever. Jag kommer inte att skaffa fler husdjur när mina närvarande har dött. Men för mig själv som människa kan jag aktivt välja att äta mat som gynnar miljön och svensk mark.

Silke Nordfjäll

Gästrike-Hammarby