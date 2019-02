Klimatet: Människan spår, men jorden rår

Under miljoner år har klimatet på jorden förändrats och kommer att göra så i miljontals år framöver. Det har varit istider på cirka 100 000 år följt av värmeperioder på cirka 10 000 år.

Den nuvarande geologiska epoken kallas holocen och har hållit på i drygt 11 000 år sedan den senaste istiden. Under holocenperioden har vi haft växlingar i klimatet med både varmare och kallare klimat än i dag.

De två senaste längre värmeperioderna var under romarrikets tid och under vikingatiden och några hundra år därefter. Under dessa värmeperioder var det varmare än i dag men befolkningen blev varken kokt eller stekt och inte heller exploderade jorden.

Tvärtom verkar det ha varit rika perioder eftersom man kunde kosta på sig de byggnadsverk vi fortfarande kan se i dag som till exempel amfiteatrar och stora katedraler.

Under den medeltida värmeperioden fanns ingen is på Kebnekaise eller i den skandinaviska fjällkedjan. Glaciärerna byggdes upp under den så kallade lilla istiden som hade sin kulmen i mitten/slutet av 1600-talet då Karl X Gustaf tågade med den svenska hären över de danska bälten. Även Themsen frös till is vid den tiden.

Sedan dess har temperaturen stigit till vår tid. Även om trenden har varit stigande temperaturer har det varit flera "hack" i temperaturkurvorna. Alla dessa temperaturförändringar följer cykliska mönster med olika långa cykler från drygt hundratusen år ner till nio år.

Att tro att människan har eller kan påverka klimatet är att överskatta vår förmåga. Jorden har genomgått större klimatförändringar än den vi ser nu helt utan mänsklig inblandning.

