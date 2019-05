Kort sagt om hjälp, anhöriginvandring, vedkapning och hospice

Till Trött realist: Din insändare säger inget om vad du önskar. Vad är det som du inte får? Vad vill du ha för hjälp av samhället?

Undrande

MP:s Isabella Lövin svänger sitt trollspö för att ta in 42 000 anhöriginvandrare i år. Deras "trollspö" är Sveriges skattebetalare. Dessa invandrare kommer att hamna i utanförskap och arbetslöshet för att integrationen inte fungerar. Lövin menar att få hit sina anhöriga ökar motiveringen att komma in i svenska samhället. Vilken värld lever hon i egentligen? Jag trodde att Sverige genomfört krav på anhöriginvandring där den som finns här ska ha jobb, bostad och kunna försörja sina anhöriga. Men så verkar inte vara fallet.

lassE

Är det verkligen rimligt att behöva stå ut med att en person kapar ved med sin motorsåg i timmar efter kl 17.00 en fredag? Den som vill snåla in på uppvärmningskostnaden borde ta ut någon semesterdag och givetvis göra jobbet under dagtid! Dessutom är det inte alls ofarligt att andas in rök från vedeldares skorsten, men det går inte hem hos miljöfanatiker med flera.

Arg Bomhusbo

Det går inte att förverkliga ett hospice säger politikerna, trots det vore en trygghet för många invånare. Pengarna behövs kanske mer till politikernas löner. Hur värderas invånarna egentligen? Politikernas prat om Gävles befolkning till 200 000!? Tyvärr visar rondelljeepen som konstverk, väl vad Gävle står för: Trasigt, upp och ner med mera.

Christina