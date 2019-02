Kort sagt om regeringen, brott och straff, värmeverk, snöröjningen, organdonation och pensioner

Förklara gärna detta någon för oss som inte förstår: Varför är det bara S och MP i regeringen (18 från S och fem från MP)? Var det så här vi (ganska många) ville ha det när vi röstade i höstas? Varför kan vi som röstade inte lägga in ett veto?

Herr SLOBACK

Replik till Fanny Hammarberg: Du tycker att den nuvarande regeringen ska göra något åt detta med straff- och åldersrabatt, det vill säga ta bort den. Jag har personligen ingen klar synpunkt i frågan men undrar varför inte Alliansregeringen tog bort den när man själv var vid makten? Man kanske inte ska kasta sten när man sitter i glashus (gammalt pålitligt ordspråk).

Rogero

Sverige måste sluta curla kriminella – slopa straff- och åldersrabatten

Ser att det skulle kosta Sandviken Energi AB cirka en miljard för att bygga ett nytt värmeverk. Vore det inte bättre att använda den miljarden till att koppla ihop fjärrvärmenätet i Sandviken med fjärrvärmenätet i Gävle, inte minst ur miljösynpunkt?

Fjärrvärmevän

Det gnälls dagligen över den usla snöröjningen här i Gävle och det med rätta. Men de verkliga bovarna i frågan är politikerna som sätter budgeten och ramarna för snöröjningen. Är det någon som har sett en förklaring från ansvariga politiker i frågan? Nej ingen. I stället så går hatet över till tjänstemännen i kommunen som har att rätta sig efter den lagda budgeten och inget annat. Kräv svar från politikerna i stället.

Medborgare

Många kallar Gävle för hockeystaden. Men bara för att det behöver inte cykel- och gångbanor vara som nyspolade isar för skridskoåkning. Kollegor runt om i stan rapporterar att de har dåliga cykel- och gångbanor. Ideligen läser jag insändare om invånare i kommunen som har problem med att ta sig fram, antingen med bil, cykel eller till fots. Det är ett skämt hur de styrande år efter år kan komma undan med att skylla på snökaos. En sak kan en vara säker på, det kommer att bli vinter 2020 också. Snökaosvinter...

Långfärdsskridskor till jobbet

Svar till Marianne Nygren om organdonation: Mycket bra förslag att alla ska vara tillgängliga som donatorer och att de som av någon anledning inte vill, får ange detta i deklarationen.

En donator

Ändra reglerna för donationsregistret

Svar till Lasse Ekstrand: Tack för en bra insändare. Hur mycket av de medel som pensionärerna betalat in finns kvar eller rättare sagt hur mycket finns i förhållande vad som kommer att betalas med dagens pensionsutbetalningar? Min beräkning att det finns i ladorna ungefär 30 procent av de pensioner som ska betalas ut, det vill säga ur hand i mun gäller all in.

Björn

Sverige – fattigpensionärernas land – och alla som jobbar tills de stupar