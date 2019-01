Kort sagt om sandning, porto, Lars Beckman och Socialdemokraterna

I onsdags morse när jag gick till jobbet så hade de sandat en tredjedel av Drottninggatan. Varför inte hela, tog sanden slut? Varför snålas det så med sandningen i denna stad. Nä nu får Gävle kommun börja ta ansvar för Gävles befolkning och börja sanda så att människor törs ut och gå.

Kjell L.

Borde man inte som kund få tillbaka eller kunna kräva tillbaka portot då Postnord inte uppfyller kraven för postdistribution och således inte har uppfyllt den tjänst man betalat för? Normaltiden är inte flera veckor utan en-tre dagar för ett normalbrev. Svar efterfrågas från ansvarig. Inget svammel tack, utan raka besked!

DDT

Det är onekligen imponerande och glädjande att notera Lars Beckmans arbetseffektivitet som politiker i Gävle, när de flesta av hans anhängare eller antagonister målmedvetet försöker ta sej in på välbetalda styrelseposter i rika kommunala företag som till exempel Gävle Hamn, Gävle Energi, Gavlegårdarna med flera.

Ebba-fan

Det är nästan lite roande att ta del av den interna sossetugget. Nu när Löfven har gjort en U-sväng, nu när han tjänstgör som nickedocka åt centerns järnlady och den liberale major Björklund försöker de in i döden trogna medlemmarna i sosseeliten rättfärdiga att partiet nu bedriver en högerpolitik. De försöker sälja in det till valboskapen. Kommer det att lyckas? Eller kommer Löfven att gå till historien som den som slutligen kvaddade det anrika sossepartiet, numera urarva partiet? Icke utan att jag erinrar mig en 60-talslåt: "Puppet on a string"...

Kalle