Lektionstid används till annat än studier

Under lektioner jobbar ofta eleverna självständigt via olika digitala program, gäller särskilt på högstadiet. Min upplevelse är att eleverna under stor del av lektionerna håller på med annat i datorerna än de uppgifter de fått av lärarna.

När lärarna närmar sig eleven skiftar denne bara om till sidan där uppgiften finns och när läraren gått förbi återigen tillbaka till det eleven höll på med som inte har med uppgiften att göra.

Det här gäller de flesta elever, både studiemotiverade och icke studiemotiverade. Tiden rinner iväg där elever i dagens skola lär sig mycket lite under lektionstid.

En uppmaning till föräldrar är: Testa era barn, har de lärt sig något? Förhör barnen från böcker etcetera. Det är stor risk att de inte kan särskilt mycket.

Börja kontrollera era barns kunskap