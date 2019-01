Microsoft gör Sverige till en bananrepublik

Gävles politiker klappar händer av förtjusning över etableringen av Microsofts nya datorhall i Gävle.

När man försöker förstå vad dessa datorhallar betyder för utvecklingen i Gävle kommun, så möter man många oklarheter.

Till exempel arbetstillfällen, ekonomi, skatter, bidrag, miljöskador, risker och övrigt. Här följer några synpunkter:

Centerpartiet och Annie Lööf lockade 2013 Facebook att starta datordrift i Luleå. De tidigare centeraffärerna med exempelvis Vattenfallskatastrofen med 100 miljarder i förluster för oss skattebetalare visar att det finns belägg för oron. Vad är detta med datorhallar för äventyr? Förhoppningsvis inga nya skattesmällar i mångmiljardklassen.

Avtalet mellan Gävle kommun och Microsoft är hemligt, så ingen inom kommunen kan uttala sig vad våra skattepengar ska användas till och vilka risker vi kommuninnevånare tar med våra skattepengar. Hur är detta möjligt, att vi som betalar och tar riskerna inget får veta?

Marken för datorhallen i Gävle cirka 66 hekta har sålts för 140 miljoner kronor, eller 212 kr/kvadratmeter. Svenska priser för liknande skogsmark var för några år sedan (2013) 300-500 kr/ kvadratmeter. Det verkar som om vi sålt vår skogsmark till ett underpris.

Varför datorhall just i Gävle? Enligt artiklarna så finns det tydligen följande skäl:

a) Närhet till Arlanda flygplats.

b) Låg sommartemperatur. Elektroniken inomhus i datorhallen kräver temperatur under 30 grader och med låg fuktighet.

c) Tillgång till säker el. Gävles invånare betalar cirka 50 öre per kwh + leveransen cirka 80 öre/kwh. Totalt omkring 130 till 160 öre per kWh. Oklart hur stora subventionerna till Microsoft är, men tidigare referenser indikerar cirka 50 procents rabatt.

Gävles innevånare, betalar höga elpriser, och därmed subventionerar vi Microsoft.

Beräknad elförbrukning är oklar, men baserat på tidigare hallar, så är förbrukningen vad en mellanstor stad i Sverige förbrukar.

d) Arbetskraften. I Luleå startade datorhallen med cirka 50 anställda för enklare underhållsarbeten och har senare växt till 300 personer, eftersom fler datorhallar har tillkommit.

Ekonomin. Vi kan utgå ifrån att Microsoft har fått stora subventioner, till exempel ett statligt etableringsstöd på omkring 150-200 miljoner kronor, subventionerade: elkostnader, markköp, övriga hemliga stödåtgärder.

Microsoft är ju ett av världens största företag med miljardvinster, de kommer delvis från att man inte gör rätt för sig där man verkar. I Sverige gör de fyra stora amerikanska IT-företagen miljardvinster, men betalar endast en-två procent i skatt. Detta eftersom de sköter sina svenska affärer från Irland och allt faktureras från Irland, och sedan skickas pengarna vidare till skatteparadiset Bermuda. Amerikanska IT-företag har cirka 18 000 miljarder kronor i Bermuda.

Det här är en omvänd Robin Hood-effekt! Gävle kommuns invånare ger bidrag till Microsoft som skickar 98 procent av sin vinst till konton i skatteparadiset Bermuda.

Uttrycket bananrepublik betyder ett land beroende av exportvara som styrs av politiskt inflytande och utomstående företag med hemliga skatte- och bidragsavtal och så vidare. Det ligger nära tillhands här. Är det så vi vill ha det i Sverige?

I praktiken så betalar din matbutik eller bilverkstad i Gävle mer i skatt än det vinstrika IT-företaget Microsoft.

Vi får hoppas att det hemliga avtalet med Microsoft gör att vi skattebetalare i Gävle går plus.

Bananrepubliken Sverige