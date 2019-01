När ska polletten trilla ner, Emstedt?

Tryggve Emstedt skriver "det är hög tid att låta de migrationsfientliga trollen spricka i solen och försöka få bort alla falska nyheter om dess konsekvenser".

Nu är det så här Tryggve, att alla forskningsstudier och offentliga utredningar som gjorts om invandringen visar på en nettokostnad. Läs dessa rapporter: Ekberg (1999) Journal of Population Economics, Gustafsson och Österberg (2001) Population Economics Storesletten (2003), The Scandinavian Journal of Economics, Ekberg (2009) Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Ekberg (2011) European Journal of Population, Ruist (2015) Population and Development Review, Flood och Ruist (2015) SOU 2015:95 Långtidsutredningen, Aldén och Hammarstedt (2016) Finanspolitiska Rådet, Ruist (2018) Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi

När ska polletten trilla ner?

Lätt irriterad städare

Migrationsadvokaten: Låt de migrationsfientliga trollen spricka i solen