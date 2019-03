Varför inte testa den rosa återvinningspåsen?

I en plockanalys av hushållssopor kunde man se att medelsvensken kastar åtta kilo kläder i soporna varje år. Samtidigt kunde man se att ungefär sex av tio plagg var hela och istället hade kunnat användas av några andra. Det är så klart ett resursslöseri att användbara kläder går till förbränning och att vi ersätter med nya plagg när vi egentligen inte behöver.

I Eskiltuna och Strängnäs bad kommunen invånarna lägga både hela och trasiga plagg i rosa återvinningspåsar för textilier. Påsarna kan sedan slängas i soptunnan och hämtas av sopbilen. På detta sätt samlas till exempel kläder, tyger, lakan och väskor in istället för att hamna med de vanliga hushållssoporna, som förbränns upp och blir fjärrvärme. Närmare tre kilo textilier per person och år har hunnit in sedan insamlingen startade för snart ett och ett halvt år sedan.

Den rosa påsen har blivit succé i Eskiltuna och Strängnäs. Varför inte testa samma succé i andra kommuner?

Per-Olof Erickson

Naturskyddsföreningen i Gävle