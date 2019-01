Varför kostar kommunens bilar dubbelt så mycket per år?

I GD den 23 december 2018 finns en artikel om Gävle kommuns extremt höga bilkostnader. Artikeln visar vidare att det tycks vara ökade servicekostnader.

I tidningen Vi Bilägare (VIB) kan man läsa om olika bilmodeller och deras årskostnader.

VIB:s artiklar visar vad bilar kostar för till exempel privatpersoner och företagsbilar, leasade och eller hyrda. I stort så visar alla de olika avtalen kostnader enligt följande:

Kostnaden blir med alla driftskostnader inkluderade baserat på cirka 1 500 mils körning per år för nyare bilar (max 5 år gamla):

1) Små bilar: cirka 25-30 kr per mil.

2) Mellanstora bilar omkring 30-40 kr per mil.

3) Stora bilar omkring 40-50 kr per mil.

Det är något oklart när det gäller antal mil per år som Gävle kommuns bilar rullar men det finns information på Internet om att Sveriges kommuner kör cirka 700-800 mil per år och bil.

Om vi antar att Gävle kommuns bilar rullar cirka 1 000 mil per år och med en kostnad på 40 kr per mil borde ju årskostnaden vara totalt 40 000 kr per bil och år.

I GD:s artikel indikeras att årskostnaden är cirka 80 000 kr per år och bil. En mycket hög summa! Vad är det som kostar de extra 40 000 kr per år och bil?

Med erfarenhet av tidigare (år 2009) Gävle kommuns bolag (Gävle Energi) eskapader med de förlustbringande elbilsaffärerna. Till exempel den norska bilen Think, som köptes in för 332 000 kr och med en batterihyra av 1 500 kr per månad. Det slutade med körförbud för elbilarna som bara har skrotvärde. Då kommunen har erfarenheter av dåliga bilaffärer.

I Sveriges Radio (SR) P4 fanns ett program om bilpool i Gävle. På grund av överskott av bilar inom Gävle kommun så skulle man starta en bilpool för företag och privatpersoner i Gävle.

Detta bilöverskott visar ju också att kommunen inte har ett klart grepp över sina transportbehov och att hela transportorganisationen har ett stort behov av översyn och effektivisering med en förbättrad ekonomisering.

Kommunen ska syssla med det ansvar och direktiv som åligger en kommun i enlighet vad regering och riksdag har beslutat.

I direktiven ingår det inte att konkurrera med privata företag, såsom biluthyrning eller bilpoolsverksamhet! Speciellt när den är baserad med direkt skattestöd i finansieringen.

Vi som betalar med våra skattepengar för kommunens transportbehov är intresserade av att de ekonomiska alternativen på marknaden används. Till exempel att småbilar med lägsta totalkostnad, alltid ska användas.

Vi skattebetalare har inget intresse av någon penningförstöring av våra skattepengar. Ej heller är vi intresserade av några nya elbilsäventyr. Däremot har vi ett stort intresse av lägsta möjliga kommunalskatt.

I GD:s artikel finns en notering om att revisorerna bör titta på detta och det behövs. Samtidigt bör kommunen söka ekonomiska alternativ och begära in anbud från den privata sidan och se vad den privata marknaden kan göra för att ekonomisera kostnadsmedvetandet och effektivisering av transporterna.

Sänk skatten

Kommunens bilar allt dyrare i drift – slår hårt mot omvårdnad: "Detta måste revisorerna titta på"