Inställda busslinjer och stora tåg- och bussförseningar i Gävle på grund av regnet

På hemsidan skriver X-trafik att busslinjerna 1, 2, 3, 4, 11, 12, 14 och 15 i Gävle är helt inställda sedan klockan 4:50 på grund av ovädret.

På linje 41 mellan Gävle och Sandviken har ovädret orsakat kraftiga förseningar.

All trafik på busslinje 25 mellan Norrsundet och Gävle är inställd tills vidare.

Så också på busslinje 95 mellan Harkskär och Hemlingby.

Även på linje 195 mellan Harkskär och Gävle centrum är all trafik inställd på grund av väderleksförhållandena.

Linje 141 mellan Sälgsjön och Hofors rondellen ställs in på grund av nattens skyfall.

SJ skriver att det är förseningar i tågtrafiken förbi Gävle Central sedan klockan 5:30 på grund av ovädret.

Förseningarna påverkar tågtrafiken på sträckorna Stockholm C - Sundsvall/Umeå C och Stockholm C - Åre

Trafikverket har för närvarande ingen prognos för när trafiken kan återgå till det normala.

