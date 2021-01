Interpool vill ha öppet till 03 – för att inte tappa gäster: "Vi behöver hänga med"

Antalet krogar i Gävle som har tillstånd att ha öppet och servera alkohol till klockan tre på natten har ökat.

Hits for you, Echo Nightlife och Vou har haft tillstånd senaste året och i somras tillkom även Harrys – som efter ett uppehåll fick tillbaka tillståndet– och Söderbacken som sökte för första gången.

Och nu vill även Interpool sälla sig till den skaran.

Bolaget har lämnat in en ansökan om förlängt serveringstillstånd till klockan tre.

Något som man faktiskt haft en gång i tiden, sommaren 2015, då kommunen på försök lät krogar ha öppet lite längre under sommarmånaderna.

Men sedan 2017 då Interpool fick nya ägare och Josip "Joppe" Brajkovic tog över har han i stället försökt locka en äldre och mognare publik och satsa mer på maten. Och han betonar att tanken inte är att ändra inriktning när man nu ansöker om förlängt tillstånd till tre.

– Egentligen är vi nöjda med att stänga två, vi är inte så intresserade av den där sista timmen. Men vi ser att vi behöver hänga med, vare sig vi vill eller inte, säger Josip Brajkovic.

Det har helt enkelt blivit svårare att klara sig i konkurrensen om man inte erbjuder längre öppettider.

– Vi ser att vi börjar tappa redan vid tolvtiden då folk väljer att gå vidare till andra ställen som har öppet längre. Det är det vi behöver komma tillrätta med.

Att servera alkohol till 03 känns väldigt långt borta just nu när det är stopp redan klockan 20. Varför ansöker ni om det här nu?

– För att jag har så mycket fritid, säger Joppe med ett skratt men tillägger sedan:

– Vi vill vara redo när det drar igång igen, då behöver vi ju få all omsättning som vi kan. I stället för att gräva ned sig när det är tufft är det viktigt att se framåt.

Även om man får så kallat 03-tillstånd är det inte helt säkert att man faktiskt kommer att utnyttja det och ha öppet så länge. Förmodligen börjar man med att testa några helger och ser hur det går.

– Kommer det ett helt annat klientel så kanske vi struntar i det, men vi får se.

Just nu är det bara tre nattklubbar och krogar som har 03-tillstånd – Harrys, Vou och Söderbacken. Tillstånden för Hits for you och Echo Nightlife löpte ut vid årsskiftet och de har ännu inte sökt nytt för i år då de ändå är helt stängda för tillfället på grund av pandemin.