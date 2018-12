Brynäskaptenen nominerad till Tigernstipendiet: "Jäkligt glad"

År 2010 gick en av Brynäs största profiler genom tiderna bort. Lennart "Tigern" Johansson var 69 år gammal när han lördagen den 23 oktober 2010 avled och under 2011 bildades en stiftelse i hans namn och från samma år har Tigern-stipendiet delats ut till en ung spelare "som under året visat stort ”Tigerhjärta”. Övriga kriterier är att mottagaren under året ska ha höjt sig över sina lagkamrater i något avseende; visat sig vara en god kamrat, haft en positiv personlighetsutveckling som inneburit högre standard och prestationsförmåga, eller i något avseende övervunnit sig själv".

Första kandidat till årets stipendie var succéspelaren Victor Söderström som slagit sig in i Brynäs A-lag.

Kandidat nummer två är J18-lagets lagkapten Victor Barrögård.

Forwarden, som är född 2001, blev stolt när han fick höra att han var nominerad till stipendiet.

— Man blev jäkligt glad. Det här är inget man gått och tänkt på men det var riktigt skönt. Kul att någon har sett det jag gör. Och nu måste jag fortsätta med det och får inte vika ner mig för fem öre efter det här, säger Barrögård till Brynäs hemsida.