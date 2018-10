Ny storförlust för Brynäs – kanske kan af Bjurs energi smitta av sig: "Gäller att få in glöd och flow"

Matilda af Bjur blev officiellt klar för Brynäs under onsdagen. Och på kvällen var det direkt in i hetluften för nyförvärvet från Linköping.

Som trots storförlusten var på gott humör efteråt.

– Det var skitkul, jag var jättetaggad. Det var ändå bra att kastas rakt in i det, för det är så man kommer in i det. Nu kan det bara fortsätta rulla på och det var askul att komma in i hetluften.

Och af Bjur fick direkt även förtroendet i boxplay.

– Det är det jag känner mig mest bekväm i och känner mig bra i det. Det var skitkul att jag fick visa upp den kvaliteten på en gång. Jag tycker ändå vi jobbar på bra, det är en svår match. Vi gjorde några dåliga byten det gjorde att de fick övertaget och när de gjorde mål blev det svårt för oss att komma tillbaka.

Brynäs form pekar rätt nedåt. Det här var den sjunde raka förlusten och på dessa sju matcher har man mäktat med sex (!) mål. I matchen mot Leksand sköt man endast tio skott på tre perioder.

Hur är det då att komma som nyförvärv till ett lag som ser allt mer vilset ut på isen?

– Jag hoppas jag kan hjälpa till att få dit formen. Jag har inte varit i den här miljön så mycket och har kanske lättare att se bristerna som man kanske måste förbättra. Jag hoppas att jag kan hjälpa till lite i början, att det här eller det här kanske vi måste kolla på.

– Sen hoppas jag att jag kan komma in med ny energi. Man har haft tunt med folk och många skador. Så hoppas jag kan komma in med positiv och bra energi för att boosta upp laget igen. Det här är ett riktigt bra hockeylag och bra hockeytjejer. Det gäller bara att få in glöden och flowet igen. Det gäller bara att jag ska få dem tillbaka på tåget igen med så mycket energi jag bara kan.

Du verkar väldigt bubblig och energifylld.

– Ja! Jag fick en tung start på säsongen som blev som en ögonöppnare för mig. Nu är jag här och försöker göra det jag är bra på och boosta upp laget så mycket jag kan. Jag är väldigt taggad på det uppdraget.

Förutom ditt boxplay, vad skulle du säga är kännetecknade för dig?

– Jag är en defensiv center främst och hoppas jag kan hjälpa laget nedifrån och upp. Ju mer bekväm jag blir defensivt kommer jag bli desto mer bekväm offensivt och bidra med mål framåt. Och så hoppas jag att det där med boxplay kommer hjälpa, för ju mindre mål vi släpper in, desto lättare kommer det bli att vinna matcher.

Och som om Brynäs inte hade det nog med alla skador blev det inte bättre av att kaptenen Erika Grahm fick kliva av inför den sista perioden med känningar i ljumsken.

– Det är mest en säkerhetsåtgärd, sa Grahm själv medan hon fick sällskap av skadade superstjärnan Jennifer Wakefield.

Brynäs IF–Leksands IF 0–5 (0–2, 0–3, 0–0)

Första perioden: 0–1 (13.37) Anna Borgqvist (Danielle Stone), 0–2 (18.14) Emma Lind (Ida Nikula, Madeleine Hall).

Andra perioden: 0–3 (1.29) Ida Nikula (Emma Lind), 0–4 (4.05) Sofia Engström (Hanna Sköld, Hanna Lindqvist), 0–5 (10.25) Elin Lundberg (Hanna Lindqvist).

Tredje perioden: –.

Skott: 10–26 (5–8, 3–11, 2–7)

Utv, BIF: 6x2 min, LIF: inga.

Domare: Alexander Jidemo.

Publik: 101.