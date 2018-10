Sandberg: Med SDHL-helger som dessa behöver man inga vänner

Under helgen fick vi se åtta matcher som var och en innehöll det bästa av det bästa. Det är bara att buga och tacka. Med SDHL-helger som dessa behöver man inga vänner. Man har dom i SDHL-lagen

Jag kunde inte tro att laget jag utsett till höstens charmigaste lag skulle vara så bleka mot en tabelljumbo som somliga fnyser åt och nästan skrattar åt när dom inte hör. Leksand sköt och sköt, men Göteborg bestämde var skotten skulle komma ifrån. Leksand var bättre, men Göteborg var smartare. Leksand försökte och försökte men Göteborg var cyniska och det betalade sig.

Att det bara är 164 personer på ett derby mellan AIK och Djurgården säger mer om fansen och klubbarnas vilja att få dit folk än på att det inte bjuds på bra ishockey

Alla bra lag förlorar matcher under en säsong. Alla bra LAG vinner matcher under en säsong även om man på papperet inte är det bättre laget. Det är för matcher som dessa vi älskar vår sport. Om man inte är leksing vill säga. Göteborg går in i uppehållet med en vinnarkänsla medan Leksand fick med sig en fråga som kräver svar innan nästa match.

Djurgården spelade två matcher den här helgen. Två derbyn. Först tvålade man dit SDE med 7-0. Andra matchen i rad som fenomenet och 15-åringen Ida Boman höll nollan. Dagen efter vann man mot AIK med 3-0. Stabilt, säkert och snyggt. Djurgården har 13-0 i målskillnad på dom tre senaste matcherna. Något säger mig retoriskt att Djurgården har börjat få ordning på defensiven. Att det bara är 164 personer på ett derby mellan AIK och Djurgården säger mer om fansen och klubbarnas vilja att få dit folk än på att det inte bjuds på bra ishockey.

Skadedrabbad trupp som förlorat och förlorat under en lång tid fick nu känna på segerkänslan.

Brynäs tog också en mycket viktig seger. Dagen innan Göteborg skrällvann mot Leksand var man i Gävle och fick stryk med 6-1. Brynäs behövde verkligen den segern. Skadedrabbad trupp som förlorat och förlorat under en lång tid fick nu känna på segerkänslan.

Linköping åkte till Luleå och vann i sudden death. LHC lyckades stänga ner Luleås spetsspelare och när Luleå dessutom tog några oerhört dumma utvisningar i slutet kom LHC ikapp och kunde vinna på straffar. LHC är sannerligen på gång. Linköping skulle också ha vunnit mot Modo dagen efter. I den tredje perioden gick man precis som mot Luleå återigen ikapp och var det klart bättre laget, men Modos Michela Cava ville annorlunda och avgjorde i slutminuterna till Modos fördel.

Modo som dagen före hade förlorat mot HV som var ute på en norrlandsutflykt. I en svängig match tog HV71 ledningen med 3-0. Modo kvitterade till 3-3 innan HV gick ifrån till en klar 6-3 seger. HV71 är bra och hade inte Luleå förlorat mot Linköping dagen före hade kanske HV haft en chans, men Luleå gav svar på tal när man dagen efter förlusten vann enkelt mot HV71.

Under helgen fick vi se åtta matcher som var och en innehöll det bästa av det bästa. Det är bara att buga och tacka. Med SDHL-helger som dessa behöver man inga vänner. Man har dom i SDHL-lagen.

ERIK SANDBERG