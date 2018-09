Jättetalanger, klubbikoner och en tjeck – här är Brynäs poängkungar genom åren

2000–01, SHL

Namn: Jan Larsson

Matcher: 50

Mål: 17

Assist: 29

Poäng: 46

Ikonen "Janne" Larsson kom in i årtusendets första hela säsong med ett år bakom sig där han smällde in 26 mål, vilket var flest i SHL, och onormalt för Larsson som alltid annars spelade fram till fler mål än vad han gjorde. Den här säsongen var ordningen återställd då kapten Larsson spelade fram till 29 mål och kunde lägga beslag på poängligatiteln i Brynäs för tredje gången på fyra år, bara slagen av Tom Bisset ett år. Och mer skulle det bli för Larsson.

2001–02, SHL

Namn: Jan Larsson

Matcher: 46

Mål: 15

Assist: 27

Poäng: 42

Redan säsongen efter var det på nytt dags för Larsson att kliva högst upp i poängligan, den här gången med nio poängs marginal ned till närmste lagkamrat som var Ove Molin. Men precis som året innan fick den nuvarande assisterande tränaren se sitt lag åka ur slutspelet när det var dags för kvartsfinal. För Larsson var detta också sista gången han vann Brynäs interna poängliga då kommande säsong kom att bli klart sämre både för laget och för Larsson.

2002–03, SHL

Namn: Niklas Anger

Matcher: 48

Mål: 20

Assist: 12

Poäng: 32

Niklas Angers första säsong i Brynäs blev poängmässigt vad klubben nog förväntat sig då Anger stod för lika många poäng som han gjorde i AIK säsongen innan i SHL. Men det var i kvalserien, som Brynäs tvingades spela efter en tuff säsong, som Anger på riktigt klev fram. På tio matcher stod han för hela 18 poäng vilket såklart ledde till poängligaseger i kvalet. Närmaste konkurrent var lagkamraten Tommy Sjödin som stod för 16 poäng, en stark notering för en back.

2003–04, SHL

Namn: Mikael Lind

Matcher: 45

Mål: 14

Assist: 28

Poäng: 42

1996 lämnade Mikael Lind Brynäs för en flytt norrut till Timrå. Där blev han direkt en stor del av laget och var starkt bidragande till att laget tog sig tillbaka till SHL 2000. Under säsongen 02-03 drogs han med skadebekymmer men stod ändå för 27 poäng på 35 matcher och ytterligare åtta på tio i slutspelet. Dessutom fick han debutera i Tre Kronor. Och när han återvände hem till Brynäs vann han poängligan direkt med nästan en poäng per match och vad som kom att bli den smarte centerns bästa SHL-notering i karriären.

2004–05, SHL

Namn: Mikael Lind

Matcher: 50

Mål: 11

Assist: 27

Poäng: 38

SHL svämmade över med storstjärnor från NHL då det rådde lockout i världens bästa liga denna säsong. Men i Gävle syntes inte mycket av stjärnglansen från NHL-spelare i Brynäströjan. Flest poäng av de lockout-spelare Brynäs tog in stod backarna Kimmo Timonen och Chris Phillips för med åtta vardera, varav Timonen gjorde det på tio matcher. Poängligan vanns istället, igen, av Mikael Lind som hade 14 poäng ned till tvåan Tommi Miettinen.

2005–06, SHL

Namn: Nicklas Bäckström

Matcher: 46

Mål: 10

Assist: 16

Poäng: 26

"Bäckis" fick debutera i A-laget redan under lockouten men lämnade då alla 19 matcher han gjorde utan poäng. Den här säsongen blev helt annorlunda då Bäckström . Det blev dessutom spel i både JVM och VM (guld) för Bäckström den här säsongen, vilket gör bedriften att vinna interna poängligan än större. Dessutom bara juniorspelare och fick pris som årets rookie i SHL efter att hans mål och poängnotering varit bäst av alla juniorer. Och bättre blev det...

2006–07, SHL

Namn: Nicklas Bäckström

Matcher: 45

Mål: 12

Assist: 28

Poäng: 40

... Placerad i en kedja tillsammans med rutinerade Andreas Dackell och Mathias Månsson hittade trion kemi och vann sedan poängligan elva poäng före just Månsson. Bäckströms poängnotering var precis som året innan bäst av alla juniorer i ligan. Det här var också senast "Bäckis" spelade en tävlingsmatch för Brynäs då flyttlasset inför nästa säsong styrdes till den amerikanska huvudstaden Washington D.C.

2007–08, SHL

Namn: Pavel Brendl

Matcher: 54

Mål: 31

Assist: 24

Poäng: 55

Pavel Brendl kom till SHL och gjorde braksuccé i Mora under 06-07 med 57 poäng på 54 matcher. Brynäs plockade sedan upp den hårdskjutande tjecken och det blev succé även i Brynäs. Över en poäng per match i grundserien och en målnotering som fortfarande är den bästa i Brynäströjan under 2000-talet. Trots detta fick Brynäs igen spela kvalserien. Väl där stod Brendl för ytterligare nio mål och 13 assist på tio matcher innan han hade spelat till sig ett kontrakt i KHL.

2008–09, SHL

Namn: Andreas Dackell

Matcher: 55

Mål: 13

Assist: 27

Poäng: 40

36 år gammal skulle Andreas Dackell, utsedd till lagkapten i Brynäs för första gången, stå för sin poängbästa säsong någonsin i SHL. Som lagkapten ledde han Brynäs bort från bottenträsket som var förra säsongen och tog laget till slutspelet igen, där det blev respass i kvartsfinalen. Dackells första säsong som kapten blev alltså ett klart fall framåt, både för han personligen men också för laget.

2009–10, SHL

Namn: Eero Somervuori

Matcher: 55

Mål: 19

Assist: 25

Poäng: 44

Två säsonger i Karlstad i Färjestadtröjan fick räcka för den finske forwarden Somervuori som istället packade ihop och drog till Gävle. Där blev det direkt leverans då han stod för sin bästa SHL-säsong i karriären under sitt första år i Brynäs. 44 poäng var åtta fler än vad han gjorde året innan och det räckte hela vägen fram till poängligaseger. Slutspelet blev dock en besvikelse då Eero inte noterades för någon poäng på fem matcher.

2010–11, SHL

Namn: Andreas Dackell

Matcher: 53

Mål: 11

Assist: 25

Poäng: 36

Efter att han slutat trea i interna poängligan säsongen innan var Dackell tillbaka som den främste poänggöraren i Brynäs denna säsong. Det blev inte lika många poäng som han stod för förra gången han vann poängligan eller lika många som Somervuori gjorde men med en poängs marginal ned till Sebastian Lauritzen, som spelade tre matcher färre än Dackell, kunde den rutinerade lagkaptenen på nytt ställa sig högst upp i poängligan. Noterbart är att Lars Jonsson gjorde flest mål av alla SHL-backar med sina 13 denna säsong.

2011–12, SHL

Namn: Jakob Silfverberg

Matcher: 49

Mål: 24

Assist: 30

Poäng: 54

Guldsäsongen. Det var det unga gardet med Jakob Silfverberg, Calle Järnkrok och Johan Larsson som anförde Brynäs offensivt denna säsong som slutade med SM-guld. Starkast offensivt var Silfverberg som inte nöjde sig med att vinna interna poängligan i både grundserien och slutspelet (20) utan också kammade hem Guldpucken, Guldhjälmen, Rinkens Riddare och pris som slutspelets MVP. Han var dessutom den spelaren som såg till att skjuta guldet till Gävle med sitt matchvinnande mål i den sjätte finalen mot Skellefteå inför ett fullsatt Läkerol arena 19 april 2012.

2012–13, SHL

Namn: Calle Järnkrok

Matcher: 53

Mål: 13

Assist: 29

Poäng: 42

Silfverberg hade lämnat för spel i NHL efter guldsäsongen, men Järnkrok var kvar och det var Järnkrok som tog över det offensiva. En ökning med tre poäng jämfört med säsongen innan gjorde att han flög upp i toppen, efter att han slutat tvåa bakom Silfverberg. Och precis som Silfverberg avslutade alltså Järnkrok sin tid i Brynäs, för den här gången, med att vinna poängligan innan spel i NHL väntade. Någon slutspelssuccé blev det däremot inte då Järnkrok var poänglös i fyra matcher när Brynäs åkte ut i kvartsfinal mot Skellefteå.

2013–14, SHL

Namn: Ryan Gunderson

Matcher: 54

Mål: 8

Assist: 33

Poäng: 41

Den amerikanske backen Ryan Gunderson hade redan två framgångsrika säsonger bakom sig med 34 respektive 36 poäng i Brynäströjan. När han denna säsong fick förtroendet som assisterande lagkapten tog han det ett steg längre. Med 41 ihopsamlade poäng vann han lagets interna poängliga två poäng för Jesper Ollas. Tyvärr för Brynäs del fick de klara sig utan nyckelbacken Gunderson i slutspelet på grund av skadebekymmer. Han lämnade därefter för spel i KHL innan han återvände 2016.

2014–15, SHL

Namn: Greg Scott

Matcher: 47

Mål: 18

Assist: 24

Poäng: 42

Greg Scotts andra säsong av tre i Brynäströjan blev hans bästa. Med nästan en poäng per match vann han poängligan blott en poäng före Bill Sweatt som i sin tur var en poäng för Anton Rödin. Den slitstarke kanadensiska centern stod sedan för fem poäng i slutspelet. På nytt var det Skellefteå som satte stopp för Brynäs i kvartsfinalspelet. För Scott skulle det bli en tredje säsong i Brynäs...

2015–16, SHL

Namn: Greg Scott

Matcher: 52

Mål: 16

Assist: 23

Poäng: 39

... Och han passade på att behålla poängligatiteln under sin sista säsong i klubben. Tillsammans med Anton Rödin, som stod för 37 poäng på 33 matcher, och Nick Johnson var Scott de farligaste hoten offensivt i Brynäsgänget som tog sig till play in. Där tog det däremot stopp mot Djurgården efter en rafflande matchserie där Brynäs föll med 4–5 i match tre. För Scott var detta det sista han gjorde i Brynäströjan innan han flytta till Moskva för spel i KHL med CSKA.

2016–17, SHL

Namn: Oskar Lindblom

Matcher: 52

Mål: 22

Assist: 25

Poäng: 47

Fyra säsonger efter att Brynäs senast var framme i SM-final var det dags igen. Och precis som då leddes de nu av en ung talang. Bara 20 år gammal var det Oskar Lindblom som ledde trupperna offensivt. Med 25 poäng på 48 matcher året innan stod han för den bästa noteringen av juniorer i SHL. Den här säsongen blev det hela 47 poäng på 52 matcher för Lindblom. I slutspelet var han fortsatt het offensivt med 14 poäng på 20 matcher, på vägen till SM-silvret efter finalförlust mot HV71. Lämnade sedan Brynäs för Philadelphia Flyers organisation.

2017–18, SHL

Namn: Aaron Palushaj

Matcher: 51

Mål: 19

Assist: 26

Poäng: 45

Det var inget snack om vem som var stjärnan i Brynäs förra säsongen. Från Dinamo Minsk i KHL anslöt 28-årige amerikanen Aaron Palushaj och tog direkt rollen som lagets största offensiva hot. När grundserien var över hade högerskytten från Livonia i Michigan tolv poäng ned till tvåan i interna poängligan i Kevin Clark. Var med ett mål och en assist också starkt bidragande till att Brynäs blev enda lag i slutspelet att besegra Växjö, även om det blev respass mot guldvinnarna till slut. Skrev efter säsongen kontroversiellt på för rivalen Örebro.

Fotnot: Endast grundseriematcher räknas.