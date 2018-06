Väntas gå högt i NHL-draften – nu berättar Adam Boqvist om fansen som tog fel, sommarplanerna och den påstådda kaxigheten

Hockeynyheter direkt i din mobil:

STORA LISTAN: Här är alla spelare med koppling till Gästrikland som draftats – så gick det sedan

2006 gick Nicklas Bäckström som fyra totalt i NHL-draften till Washington Capitals. 2013 draftade Carolina Hurricanes Elias Lindholm som femma totalt. Nu kan nästa Brynäsprodukt tingas bland de högsta i NHL-draften på midsommaraftonsnatten, svensk tid.

För å ena sidan är Adam Boqvist en helt vanlig 17-åring som kämpar med att få ihop det i skolan, som förbereder sig för att ta körkort och som gillar att titta på reality-tv som Ex on the Beach.

Å andra sidan är han en av världens största hockeytalanger.

Och när resten av Sverige i vanlig ordning firar midsommar med sill och potatis så lär midsommarafton 2018 bli en av de mer minnesvärda i Adams liv. För natten till lördag så draftas han, och enligt prognoserna kommer han att gå högt. Enligt NHL:s egna rankningssystem står han som tvåa bland spelare utanför Nordamerika efter Frölundas Rasmus Dahlin. I så kallade mock drafts, experternas förhandstips, har han rankats olika – från nummer fem till Arizona Coyotes och nummer sju till Vancouver Canucks till nummer tio till Edmonton Oilers. I NHL:s senaste mock draft verkar de två sistnämnda lagen främst vara aktuella för Boqvist, som tidigare nämnts som ett potentiellt topp 3-val.

När Sporten träffar Boqvist bara några dagar innan avfärden till USA och Dallas – där NHL-draften arrangeras i år – sitter han ensam hemma i lägenheten. Han är nyss hemkommen efter en studentmottagning i hemstaden Hedemora och sitter och kollar på fotbolls-VM.

Packningen står framställd. Hockeytrunken med utrustning för lägret i New York efter draften ligger på golvet. Hårprodukterna står på bordet och kostymen han kommer att ha på sig när han väljs av sin framtida NHL-klubb hänger framme.

– Vi åker över hela familjen. Mamma (Helena), pappa (Patrik), Jesper och jag. Så hänger agenterna med också. Onsdag blir det nog vila vid poolen och på torsdag är det mediedag, att kolla in stan och se arenan kanske. På kvällen ska vi ut och käka med Isac Lundeström (Luleåtalang som även han väntas gå högt i draften) och hans familj. Så kanske det blir möten med några lag också. Man kommer nog inte sova så mycket på torsdagnatt tror jag, säger Adam.

För på fredag – i USA – är det första rundan av NHL-draften. Där och då avgörs en stor del av Adams framtid.

– Det är lite olika hur lagen har det dagen efter. Och om man går tidigt kan det bli rätt sent med att träffa alla kring laget och media och så.

Första gången Adam pratade med ett NHL-lag var för ganska exakt ett år sedan, då han var med när brorsan Jesper draftades som nummer 36 totalt av New Jersey Devils förra året. Då hölls draften i Chicago och några timmar innan det hela drog igång så åt bröderna Boqvist och Timothy Liljegren (gick 17 totalt till Toronto Maple Leafs) lunch med representanter för Chicago Blackhawks. Den gången var Liljegren och storebror Jesper mer intressanta, men tro inte att Chicago missade chansen att lägga en grund för framtiden redan då.

– Jag fick skriva autografer då också när några Devils-fans tog fel på mig och Jesper. Det är så mycket folk på draften och alla lag har fans på plats. Egentligen var det först då som jag blev insatt i hur allt med draften fungerar. Det är en stor grej och jättehäftigt verkligen. Och nu är det lite skönt att veta hur det går till. Då är man lite mer avslappnad, säger Adam.

Ett år senare har Adam pratat med representanter för samtliga NHL-klubbar utom sensationslaget Vegas Golden Knights. Expansionslaget som gick till Stanley Cup-final och som har ett draftval först som nummer 61 totalt.

– På rookieträffen pratade jag med 24 lag, men annars har jag pratat med alla utom Vegas, säger han.

– De hör av sig till min agent, sen ringer de mig. Nu har jag pratat med så många att jag nästan vet lite vad de kommer fråga.

När NHL-klubbar intervjuar potentiella draftval ställer de ofta tuffa frågor. Ibland för att de är osäkra på spelaren, ibland för att se hur spelaren reagerar i en pressad situation. Men Adam har klarat sig undan till stor del, och från att ha varit nervös när han fick de första samtalen känner han sig nu helt lugn när sportcheferna ringer från klubbar de flesta hockeyspelare bara kan drömma om.

– De frågar om styrkor och svagheter, vad mina föräldrar jobbar med och lite om Jesper. De vill lära känna en som person. Jag har inte fått någon riktig grillning som vissa andra spelare fått. På rookieträffen var det ganska många som fick det vet jag.

Vilket var det första laget som kontaktade dig?

– New York Islanders.

Vad är den märkligaste frågan du har fått?

– Jag har inte fått någon sjuk fråga egentligen. Den enda var väl när ett lag hade fått höra att vissa i Almtuna (där Adam var på lån förra säsongen) tyckte att jag var kaxig. Det var en scout som frågade mig om det. Men så där är det, alla har ju åsikter och det är ingen grillning enligt mig. Inte som de andra fick i alla fall. Men NHL-lagen är duktiga på att få fram information.

Adam visar upp London Knights-tröjan – den kanadensiska juniorklubben som valde honom i CHL-draften förra året. Han berättar om sina målsättningar. I år en stark säsong med Brynäs i SHL – för planen är att han stannar. NHL-spel om två till tre år. Därefter är han försiktigare, även om drömmarna påminner om andra hockeyspelares. Och som likt många andra Brynäsprodukter har påverkats av framgångsrika föregångare.

– Alltså, kommer de hem med bucklan till Gävle nu?, frågar Adam och syftar på Christian Djoos och Nicklas Bäckströms seger i Stanley Cup.

– Det var riktigt coolt att de vann. Speciellt för "Bäckis" som har väntat så länge.

Men i vinter får vi se dig i Gavlerinken va?

– Ja, jag tror inte jag sticker över. Jag är inte riktigt klar med fysbiten än utan måste bygga på mig lite mer. Sen får man lyssna på vad de som väljer mig säger men tanken är minst ett år till i Brynäs.

► NÅGRA SNABBA MED ADAM:

Om vem han är i laget: "Jag var väl en skojgubbe förra året, men i år kommer jag nog ta en lite annan roll. Lite mer laid back och känna av grabbarna."

Om sitt senaste inköp: "Ett par skor. Jag gillar att shoppa, speciellt nya kläder och skor."

Om vem han skickade sitt senaste sms till: "Mamma, om när hon skulle hämta mig."

Om föräldrarnas stöd: "De är här så mycket de kan. De försöker se varje match och det är bara en timme hem till Hedemora. Så kommer de och lämnar av lite matlådor och sånt i frysen. Det är perfekt."

Om första året som röstberättigad: "Man får väl plugga på lite när det närmar sig. Just nu har jag inte så bra koll."

Om något nästan ingen vet om honom: "Att jag har glasögon. Jag brukar ha det hemma när jag ser på tv och ska väl ha det jämt egentligen. Men på isen har jag inte märkt något och jag slår väl inga felpass på grund av det i alla fall"

Om hur det går med körkortet: "Jag har inte börjat plugga men jag har kört litegrann. Sen blir det automatkörkort för vi har beställt ny bil och det är väl det man kör i USA mest. (Rasmus) Dahlin har också gjort så."

Om Frölundas Rasmus Dahlin, som tippas gå som etta i draften: "Man har hamnat lite i skymundan av honom. Men det har varit skönt också, då har det varit lättare att fokusera på mitt."

Om när han hoppas gå i draften: "Det tar så sjukt lång tid så man får hoppas att man blir vald tidigt, haha. Då blir man klar lite tidigare i alla fall."

Om vad som händer efter draften: "Träningsläger i New Jersey och några dagar i New York, sen hem och ha semester i Hedemora i några veckor."

Om vad han ska göra med bonuspengarna från första NHL-kontraktet: "Jag kommer nog att shoppa en del, haha. Sen att dela med sig till morsan och farsan så klart."

Ambitionsnivån går inte att hymla med. På frågan om förebilder är det ett namn som återkommer. Erik Karlsson, Ottawaspelaren som anses vara en av världens allra bästa backar. Kanske den allra bästa i det offensiva spelet – precis där Boqvist har sina styrkor.

– Jag har läst någonstans att de tycker vi är lika, men jag vet inte om det går att jämföra just nu. Kanske kan man göra det i framtiden.

Karlsson är också en stor del i att Ottawa Senators är Adams favoritlag i NHL, tillsammans med stjärnmålvakten Henrik Lundqvists New York Rangers.

– Lundqvist var idolen när jag var liten, men när jag blev lite äldre förstod jag att jag inte kan ha en målvakt som idol. Så då blev det Karlsson i stället.

Som av en slump råkar Ottawa och Rangers välja som fyra respektive nia i nattens draft. Båda helt klart inom räckhåll för att lägga vantarna på Brynäs stortalang.

– Klart det hade varit coolt att gå till dem, men jag skulle bli hur glad som helst över vilket lag jag än hamnar i. Samtidigt har jag ju hejat på dem av en anledning.

Hur mycket koll har du själv inför draften?

– Jag har lite koll på rankningar, speciellt nu efter säsongen. Annars försöker man hålla sig undan sånt för det kan lätt bli att man börjar tänka på det för mycket och då sjunker man snabbt. Det blir lätt dumt om man läser för mycket, men jag kollar lite på Twitter när det dyker upp något.

Men du har hum om hur tidigt det kan bli?

– Man vill gå så högt som möjligt så klart. Men man måste se var man hamnar och vad de har för andra talanger också. Jag säger första rundan. Allt kan hända, det kan bli byten och spelare som går hit och dit så man vet aldrig. Men rätt så högt hoppas jag.

Allt är större i Texas sägs det. Efter natten till lördag kommer nog även Adam Boqvist att ha växt några centimeter i Dallas.

FAKTA ADAM BOQVIST

Född: 15 augusti 2000.

Längd/vikt: 181 cm/75kg.

Position: Back.

Skjuter: Höger.

Klubbar i karriären: Hedemora SK (moderklubb), Brynäs IF.

Aktuell: Rankas som nummer två totalt bland europeiska spelare inför NHL-draften. Draften inleds natten till lördag.

