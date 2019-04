Svenska kanonskott, storkross och stark vändning – här är de största snackisarna från sjätte dagen av U18-VM

De svenska raketskotten

Sverige tog en stark seger mot Ryssland i kampen om andraplatsen. Det efter tre riktigt fina mål och framförallt tre vassa skott. Philip Broberg, Oscar Lawner och Simon Holmström var trion som såg till att Sverige gick om Ryssland i tabellen och blev tvåa bakom USA i tabellen av Grupp B.

Den finska storkrossen

Det var ett pressat läge som det finska U18-laget gick in i under tisdagen. Som regerande mästare riskerade de att hamna sist i gruppspelet och därmed tvingas kvala för att få stanna kvar i A-divisionen. Seger krävdes mot Schweiz för att kunna passera just nämnda nation. Då visade Finland helt plötsligt klassen. Hela 12–0 vann man med och gick då till kvartsfinal. Kanske får suveräna USA se upp nu om Finland helt plötsligt fått upp ångan.

Kanadensisk vändning

Tjeckien gick överraskande upp till en 2–0-ledning tidigt mot Kanada. Då saknades bara sex mål för att kunna gå om Kanada och ta hand om gruppsegern. Sex mål till kom förvisso, men alla gjordes av Kanada. Det gjorde att de som andra Nordamerikanska lag gick obesegrade genom gruppspelet.

Tabell, Grupp A

Tabell, Grupp B

Matchfakta U18-VM, tisdag

Finland–Schweiz 12–0 (4–0, 4–0, 4–0)

Första perioden: 1–0 (2.26) Aarne Intonen (Kasper Simontaival, Veeti Miettinen), 2–0 (7.28) Kasper Simontaival (Veeti Miettinen, Mikko Kokkonen), 3–0 (9.44) Anton Lundell (Leevi Aaltonen), i spel fyra mot fem, 4–0 (19.11) Mikko Petman (Kasper Simontaival, Iivari Räsänen)

Andra perioden: 5–0 (1.43) Leevi Aaltonen (Antti Tuomisto, Tuukka Tieksola), 6–0 (7.04) Patrik Puistola (utan assist), i spel fyra mot fem, 7–0 (15.53) Patrik Puistola (Ville Heinola, Anton Lundell), i spel fem mot tre, 8–0 (16.55) Veeti Miettinen (Anton Lundell, Leevi Aaltonen), i spel fem mot fyra

Tredje perioden: 9–0 (0.36) Ville Heinola (utan assist), 10–0 (9.55) Kalle Loponen (Aarne Intonen, Veeti Miettinen) 11–0 (13.42) Patrik Puistola (Antti Saarela, Kalle Loponen), 12–0 (18.59) Juuso Pärssinen (Tuukka Tieksola)

Skott: 63–21 (20–9, 25–4, 18–8)

Utvisningar, Finland: 5x2, 1x5+10. Schweiz: 5x2.

Domare: Guillaume Labonte och Sean MacFarlane.

Publik: 468, A3 arena.

USA–Lettland 7–1 (1–0, 4–0, 2–1)

Första perioden: 1–0 (2.00) John Beecher (Marshall Warren, Sean Farrell)

Andra perioden: 2–0 (5.37) Cole Caufield (Trevor Zegras), 3–0 (10.48) Cam York (Jack Hughes), 4–0 (14.40) Cole Caufield (Trevor Zegras, Jack Hughes), i spel fem mot fyra, 5–0 (18.20 John Beecher (Spencer Knight)

Tredje perioden: 5–1 (0.08) Kristaps Skrastins (Ernests Osenieks, Miks Tumanovs), 6–1 (5.10) Matthew Boldy (Bobby Brink, Dominick Fensore), i spel fem mot fyra, 7–1 (15.59) Bobby Brink (Matthew Boldy)

Skott: 46–14 (12–3, 18–6, 16–5)

Utvisningar, USA: 7x2. Lettland: 8x2.

Domare: Michael Campbell och Andrei Shrubok.

Publik: 687, Fjällräven center.

Ryssland–Sverige 0–3 (0–0, 0–2, 0–1)

Första perioden: –

Andra perioden: 0–1 (3.56) Philip Broberg (utan assist), i spel fem mot fyra, 0–2 (13.06) Oscar Lawner (Lucas Raymond, Ludvig Hedström)

Tredje perioden: 0–3 (13.54) Simon Holmström (utan assist)

Skott: 32–25 (6–10, 14–10, 12–5)

Utvisningar, Ryssland: 7x2. Sverige: 2x2.

Domare: Joonas Kova och Andre Schrader.

Publik: –

Tjeckien–Kanada 2–6 (2–1, 0–2, 0–3)

Första perioden: 1–0 (4.25) Ondrej Volrab (Adam Rutar, Jonas Peterek), i spel fem mot fyra, 2–0 (5.57) Marcel Barinka (Jan Mysak), 2–1 (11.42) Alex Newhook (Jamieson Rees)

Andra perioden: 2–2 (1.48) Dylan Holloway (Philip Tomasino), 2–3 (15.01) Philip Tomasino (Dylan Holloway, Jakob Pelletier)

Tredje perioden: 2–4 (11.51) Nathan Légaré (Jordan Spence), i spel fem mot tre, 2–5 (13.38) Jamieson Rees (Jordan Spence), 2–6 (14.57) Peyton Krebs (Dylan Cozens)

Skott: 25–59 (14–13, 7–30, 4–16)

Utvisningar, Tjeckien: 8x2, 2x10. Kanada: 4x2, 1x10.

Domare: Aaro Brännare och Sergei Morozov.

Publik: –