Isoleringen tär på Ingegerd: "Jag känner mig bestulen av viruset"

Familjen Hjorths hem sedan 50 år tillbaka ligger på en lugn och fridfull villagata i utkanten av Hedesunda centralort. Uteplatsen på framsidan är kantad av grönskande buskar och barrväxer som ger skydd mot sol, vind och regn. Än så länge blommar pelargoner, petunior och andra sommarväxter opåverkade av allt kyligare höstkvällar och – nätter. Ingegerd dukar fram kaffe och hembakta wienerbullar innan hon kör igång infravärmen.

– Jag känner mig ganska nöjd att jag tog tag i städningen häromdagen och bakade bullar för första gången på länge. Har oftast ingen lust att städa för ingen kommer ju hit i alla fall, säger Ingegerd som i grunden är en gladlynt och nyfiken person full av livslust.

Men tidvis har det varit svårt med motivationen under det här underliga året 2020 då många saker har ställts på sin spets. Ingegerd har alltid varit i farten. I yngre år gymmade hon och löptränade ofta, sprang motionslopp för att det var både kul och nödvändigt för välmåendet att hålla igång. Senare blev det lugnare aktiviteter som stavgång. Nu gör en förträngning i ryggradskanalen att ryggen värker och att både vänster ben och fot domnar bort. Operation var inbokad tidigare i år men den ställdes in när viruset gjorde att annan vård prioriterades.

– Nu vet jag inte alls när det kan bli av, säger Ingegerd som ändå hanterar både smärta och begränsad rörlighet med jämnmod.

Det är annat som får livsgnistan att gå på sparlåga när orostankarna biter sig fast. Ingegerd fyllde 80 år i vintras.

– Men det var värre att fylla 40, säger hon och skrattar.

I februari var hela familjen samlad till kalas. Ingen kunde ju ana då att det var sista gången på mycket länge de sågs allesammans.

– Folkhälsomyndigheten säger att det går bra att träffas coronasäkert utomhus. Men många i min ålder har utflugna barn i andra städer eller till och med andra länder. Det är inte alls lätt att träffas utomhus, det låter som om alla bor i Stockholm där man kan träffas i en park.

Dottern Maria som bor i London skyndade sig att boka en flygbiljett till Sverige så fort reserestriktionerna hävdes till och från Storbritannien. Hon är hemma just nu och bor på ett bed and breakfast i Hedesunda.

– Vi får träffas utomhus här i trädgården, sitta ute i kylan, säger Ingegerd som tillhör en riskgrupp endast på grund av ålder - förutom ryggproblemen är hon frisk, pigg och medicinfri.

Maken Eide har däremot astma och kol. Dessutom är han klen sedan han blev allvarligt sjuk på Gran Canaria förra vintern och fick intensivvårdas på sjukhus i flera veckor.

Sonen med sambo kom hem från Malmö och bodde i en stuga på Hedesunda camping i somras. Även då var det altanhäng som gällde. Den andra dottern och de två barnbarnen bor i Gävle så det har varit lättare ändå att kunna umgås med dem utomhus, i alla fall under den varmare årstiden. Under hela pandemin har Ingegerd beställt hem matkassar via nätet. Men de sista veckorna har hon smugit in på Ica tidigt på förmiddagarna både för att handla och för att få sig en pratstund med kassörskor och bekanta.

► Läs mer: Hit vänder sig oroliga äldre: "Isoleringen är större risk än viruset"

– Jag går ju inte in om det är mycket folk men jag hör många i min ålder som säger att de inte orkar längre, att de har tröttnat på isoleringen. Det blir tungt ibland. Jag som är en social person tänker att det här kanske är de sista åren i mitt liv. Ska det vara så här? Känner mig berövad på umgänget med barn och barnbarn.

Så känner hon när missmodet hakar fast, när hon tänker på resor som inte blir av och bristen på andra sociala sammanhang.

– Klart det tar på psyket att inte kunna göra det man vill. Förmodligen kommer vi aldrig att kunna resa igen. Det är en sorg för resorna har betytt mycket för oss. Men jag försöker ändå att tänka positivt och inte gräva ner mig. Det finns de som har det värre. Tänker på flyktingar ute i världen. Människor som är ensamma, som sitter fastlåsta på äldreboenden och de som har flera trappor att gå i för att ens ta sig ut. Jag kan ju gå ut i trädgården.

Mitt i ledsna tankar känner Ingegerd tacksamhet över att bo i Sverige. Men höga dödstal på äldreboenden gör henne ledsen samtidigt som hon blir arg över att äldrevården har varit eftersatt.

– Det kanske kommer något gott ur det här ändå. Det måste bli en ändring nu. Förhoppningsvis har vi lärt oss att se till att det finns rätt utrustning på sjukhusen, att äldrevården måste rustas upp och att vi måste vara mer rädda om varandra. Jag tänker på livet och på barnbarnen, att det kommer fler pandemier som vi behöver förhålla oss till, säger Ingegerd som hoppas på att läget ska ha stabiliserats tillräckligt till jul.

– Jag tänker mycket på om barnen kommer till jul så att var och en slipper sitta för sig själv. Vi brukar ha så roligt. Spelar julklappsspel och tärning, huset är fullt av sång och musik, tok och bus. Jag hoppas verkligen att alla kan komma hem.

Ingegerd Hjorth

Ålder: 80 år.

Bor: I Hedesunda.

Familj: Maken Eide, tre barn med respektive samt två barnbarn.

Intressen: Resa och lösa korsord. Följer sporter som hockey, fotboll och friidrott. Är pensionerad lärare med stort intresse för omvärlden, politik och nyheter i allmänhet.