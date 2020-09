Järnvägsmuseet gör succé med dansvideo – kan konsten att inte vara pinsam

I fredags 4 september lades videon ut och den ligger fem dagar efter publicering på 3 349 visningar. Bara tusen efter den populäraste hittills, som är två år gammal. Genren kallas dance off, en slags kollektiv dans och vi har sett den förut från allsköns arbetsplatser, men också i Europa från diverse museer. Nu hakar Järnvägsmuseet i Gävle på trenden och det till tonerna av svensk-skrivna "Can't Stop The Feeling" med Justin Timberlake. Idén var museivärden Frida Holmkvists men Peter Iller har filmat och redigerat rubbet, utom biten där han själv är med som kollegan Marko Kattilakoski fångade.

– Vi ville peppa upp oss lite helt enkelt. Jag tror den gått hem för att den innehåller glada människor som ser ut att trivas. Jag tyckte det var en rolig idé och den slog väl i genom.

Fenomenet med arbetsplatser som ska göra en glad video blir ofta viralt, men ibland på det viset att folk skrattar åt och inte med. Ofta ligger det i svårigheten det innebär att släppa loss och det dessutom med dina kollegor. Gränsen till att bli pinsam eller "cringe" som ungdomen säger, är hårfin. Peter Iller, som är regissör, vet hur detta undviks.

– Jag sa åt de medverkande att släppa prestigen och kraven, slappna av och ha roligt, för då blir det oftast som bäst. Många blir stela framför en kamera och det försökte vi undvika här genom att peppa bakom kameran. Det hjälpte också till att det var en låt som är svår att stå still till.

Videon: