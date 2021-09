Jazz- och bluesfest i Sandviken – precis innan restriktionerna lättas: "Ingen idé att gräma sig"

Se årets program längst ner i artikeln.

Efter ett års coronauppehåll smygstartar Bangen på torsdagen i Sandvikens kyrka. På fredagen skjuts sedan festivalen igång på allvar på festivalområdet i Stadsparken.

Festivalen arrangeras innan många av coronarestriktionerna lättats och har därför en mindre publikkapacitet än vanligt.

– Jag tror att vi brukar kunna ta in ungefär 2 000 personer på området i vanliga fall. I år får vi ta in 600 personer per dag, säger Petter Findin.

Han berättar att den vana Bangen-publiken kommer att uppleva några skillnader kring festivalen jämfört med tidigare års festivaler.

– Vi brukar ha ett festivaltält där det går att fälla ner väggar om vädret kräver det, men det får vi inte ha i år. Har tältet väggar räknas det som ett inomhusarrangemang. Tältet kommer därför inte att ha några väggar, säger Petter och fortsätter:

– Sedan gäller fortfarande reglerna kring exempelvis mat och dryck. Besökarna får inte ta med sig mat eller dryck utan måste sitta ner vid ett bord när de äter och dricker, säger han.

Årets Bangen är den 30:e festivalen som arrangeras. Petter Findin har varit festivalgeneral sedan 2018 och tror att festivalen får det 30-årsfirande som den förtjänar.

– Jag är supernöjd med vårt program. Det kommer att bli häftigt. Ett exempel är att Georg Riedel (jazzmusiker som bland annat skapat musik till Astrid Lindgren, reds. anm.) har komponerat ett verk som är speciellt beställt för Bangen och 30-årsfirandet, säger Petter Findin.

Två veckor efter Bangen lättas restriktionerna, bland annat kring hur många som får delta i allmänna sammankomster. Beskedet kring de lättade restriktionerna kom under tisdagen och enligt Petter Findin var det aldrig aktuellt att skjuta på årets festival för att få in mer publik.

– Nej, det hade varit omöjligt, det är för nära inpå. Det känns väldigt bra inför helgen, som vi har arrangerat det. Och det är härligt att restriktionerna släpps. Det är ingen idé att gräma sig över att vi missar restriktionerna, säger han.

En positiv nyhet för årets Bangenbesökare är att publiken återigen kommer att kunna njuta av strömming. För några år sedan slutade den populära strömmingsvagnen att besöka festivalen. Men i år är den tillbaka.

– Det är kul att det kommer att gå att äta strömming igen, det har varit saknat, säger Petter Findin.

Bangen 2021:

Torsdag 9 september:

Lisa's och Joakim Milder, Sandvikens kyrka, 19.30

Fredag 10 september:

Louisiana Avenue, festivalområdet, 15.00

Bror Gunnar Jansson, festivalområdet, 16.15

Louisiana avenue, festivalområdet, 17.30

Sandviken Big Band och Magnus Carlsson, festivalscenen, 18.30

Lisa Björänge Quintet, festivalområdet, 20.00

European Trumpet All Stars, festivalområdet, 21.30

JJ Bluesband, festivalområdet, 22.30

Riedel/Ståhl, Kanalkyrkan, 23.00

Lördag 11 september:

Sandviken Small, festivalscenen, 14.00

Gubb och Elise Einarsdotter, festivalscenen, 15.30

Sandviken Big Band och Georg Riedel, festivalscenen, 17.00

The Mamas & Blacknuss, festivalscenen, 18.30

Peter Carlsson och Kjell Gustavsson Rhytm & Blues Orchestra, festivalscenen, 20.00

Bror Gunnar Jansson, festivalscenen, 21.00

Louisiana Avenue, festivalscenen, 21.30

JJ Bluesband, festivalscenen, 22.30

Lina Nyberg och Daniel Karlsson, Kanalkyrkan, 23.00

Söndag 12 september - Barndagen:

Jojje Wadenius, festivalområdet, 13.30

Alice!, festivalområdet, 14.30