Jazzkonsert, Söndagsföredrag, Sportlovsskoj - Det händer söndag 23 februari

GÄVLE

Arrangemang

Sportlovsöppet. Nyöstertorpet vid vattentornet i Sätra öppet 23-27 februari kl 10-15. Gå på utflykt och tag med egen matsäck, grillen är igång varje dag. Semlor , kaffe och korv finns att köpa.

Konsert med Kryddans Jazzband, Heliga Trefaldighetskyrkan i Gävle kl 16. Arrangör, Lions Club Gävle Norra. Behållningen går till Lions Cancerforskningsfond samt ungdomsverksamhet i Gävle.

Söndagsföredrag: När Gävle brann 1869. Den 10 juli 1869 stod Gävle i lågor. Under några dramatiska timmar förintades staden norr om Gavleån. 500 gårdar, 130 magasin och fyra broar förstördes. Tre människor dog och omkring 8 000 blev hemlösa. Vad hände egentligen under detta dramatiska dygn och under veckorna efteråt? Hur gick räddningsarbetet till? Vart tog människor vägen? Vad gick förlorat i branden? Och hur kunde staden byggas upp så snabbt? Ingela Broström berättar om hur brandförsäkringshandlingar, Norrlandsposten och andra nyhetstidningar kan ge en mer detaljerad bild av hur det gick till när Gävle brann. Kl 14 Länsmuseet Gävleborg.

Sagostund på somaliska. För barn upp till 6 år. Stadsbiblioteket Narnia kl 13.

Kl 13-16 Träffpunkt för seniorer Brunnsgatan 59 Öppet med fika.

Äventyrshuset Alborgen kl 10-16.

Utställning

Galleri K med Ann Larsson Dahlin som visar akvarellmåleri. Utställningen pågår till 15/2-1/3. Öppet lördag och söndag 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Marie-Louise Landén ställer ut på Little art cakery. Här visas fantastifulla, ”färg-go’a” husmålningar, ihopmålade helt utan bygglov i mysiga cafét. Öppet: onsdag-fredag: 11:00-16:00, lördag och söndag: 12:00-17:00. Utställningen pågår t o m 27/2.

Joanna Lombard. Primära och sekundära sätt att äta på. Primära och sekundära sätt att äta på bjuder in oss till en vindlande undersökning av mänskligt beteende. Konstnären Joanna Lombard delar upp beteenden i primära och sekundära. Till det primära kopplas grundläggande handlingssätt; det som krävs för människans såväl som djurets överlevnad, t ex att äta, sova och yttra sexualitet. Det är handlingar som upprätthåller människans mest basala funktioner och därför varit sig lika genom tid och rum. Konsthallen har öppet: tis-sön 12-16.

SANDVIKEN

Utställning

The Night Has a Thousand Eyes. En utställning skapad av elever i åk.8 inspirerad av boken Oktober är den kallaste månaden. Utställningen är en del av Kulturlöftets litteraturprojekt 2020. Fri entré. 20/2-15/3. Tillgången/Kulturcentrum Sandviken.

Teckning 2020 biennal. Jurybedömd teckningsbiennal med tecknare födda eller verksamma i länet. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum. Samarr: Galleri K. Kl 12-15.

GYSINGE

Arrangemang

Sportlovsskoj i naturum Färnebofjärden, Gysinge. Varje dag måndag 17/2 - söndag 1/3, kl. 11-15. Fri entré och samtliga aktiviteter är gratis! Djurolympiad Är du stark som en myra? Kan du hoppa lika långt som en groda? Är du listig som en räv? Pyssel Gör djur av papper. Tipspromenad ”Djurens bon”. Barn- och vuxenfrågor.

HOFORS

Arrangemang

Haif – Stugan öppen mellan kl 11.00 – 15.00. Servering. Dryck, våfflor, smörgås, Varm korv.

Biomatinén- Spies in Disguise (Sv.tal). Kl 15:00. Pris: 90 kr. Åldersgräns: 7 år

Bio – Sonic the Hedgehog (Sv.txt). Kl. 18:00. Åldersgräns: 7 år. Folkets Hus och Park Hofors.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Utställning

Tyger i focus. Utställning med textila hantverk som lapptäcksteknik och klädsömnad som visas upp med textil i focus. 18 februari - 6 mars. Biblioteket Skutskär kl 13 – 16.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle. Onsdag 12.00-18.00 Torsdag-söndag 12.00 – 16.00.

Länsmuseet Gävleborg. Rettigs Konstsalar med över 200 konstverk från 1600-talet till idag. Utställning med Gunnar Cyréns föremål. Forntidsutställning och kulturhistoriska utställningar. Sinnerligt. En utställning för alla sinnen som berör – oavsett funktionalitet eller ålder. Den upplevs med känsel, syn, lukt och hörsel. Visas till 18 mars. Gefle brinner. 1869 stod Gävle i lågor. En utställning om katastrofen som förvandlade Gävles stadsbild för 150 år sedan. Visas till 8 mars. Naturens nygamla former. I Mats Dahléns foton möts natur och fotografihistoria. Närstudierna av växter är inspirerade av Karl Blossfeldts fotografier. Visas tills vidare. Öppet: Tis, tor, fre 11–17. Ons 11–20. Lör, sön 12–16. Fri entré!

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Johan Thunberg visar målningar på Elite Grand Hotel.Alltid öppet. Utställningen pågår till den 4 april.