Jemal väntade i flera månader på fiberfel – kunde lagas på en timme: "Som en mardröm"

Det var förra året, under sommaren, som det grävdes för fiber till Jemal Azizis bostad. På altanen syns ett grått slangliknande rör med fibern som går in i väggen till vardagsrummet. På väggen hänger två vita fiberboxar med lampor som lyser vid vissa markeringar. Men den gröna lampan för bredbandet lyser inte.

Han köpte tjänsten av Open infra och betalade cirka 18 000 kronor för att få fiber till sitt radhus i Sätra.

– Redan i augusti fick mina grannar internet, jag visste inte ens att det var klart. Det fick jag höra det av en granne i oktober. Fast jag betalade sent faktiskt. Första mars betalade jag 17 876, men jag skrev till Open infra redan i november att jag ville betala, men de var så sena att skicka fakturaavin, där av sen betalning, säger Jemal Azizi.

Jemal berättar att han kontaktar fiberleverantören varje vecka.

– Om man får tag i dem. De är bara ibland de svarar i telefonen. Via mejl har de svarat oftare. Varför kommer de inte och åtgärdar felet? Hur länge ska man vänta?

När han nu kontaktar företaget och får till svar "Hur kan vi hjälpa dig" känns det som ett slag i ansiktet, menar Jemal.

– Det är som en mardröm, jag får samma fråga hela tiden "vilka lampor lyser". De vill veta vilka lampor som lyser på boxen. Jag har berättat flera gånger men de skickar aldrig hit någon för att hjälpa till.

I ett mejl i mars fick han till svar att han finns på en lista och tekniker ska komma.

– En granne hade problem en gång, hon fick hjälp på tre dagar. Jag förstår inte varför de inte kan hjälpa mig. Mitt bredband fungerar fortfarande inte. Det är bara tomma ord från Open Infra, säger Jemal Azizi.

Tålamodet har tagit slut och Jemal Azizi har skickat in ett klagomål till Konsumentverket.

– Fixar de inte detta så tänker jag anlita en advokat. Så här ska det inte få vara och jag vill varna andra så att ingen annan blir drabbad som jag.

I dagsläget surfar familjen och streamar via mobilerna.

– Men det går inte så bra.

– Jag har betalat en faktura på 11 976 kronor och en faktura på 5 900 kronor, Det är totalt 17 876 kronor som jag har betalat. Den här summan inkluderar abonnemang för två år.

Tidningen pratar med Anya Alenberg som är kommunikationschef på Open infra klockan 13 på onsdagen.

Då vi berättar om Jemal Azizis frustration över kommunikationen med företaget och att hans bredband inte fungerar.

– Jag kikar lite på det här ärende och ringer vår kundtjänstchef och tar reda på lite mer om vad som hänt, säger Anya Alenberg.

Klockan 16,47 kommer ett mejl:

"Hej, vill bara återkoppla. Jag har precis fått tag på rätt personer och underentreprenör är på plats för att felsöka just nu. Vår ambition är att få igång anslutningen under dagen. Kunden har gjort allt rätt och att det skulle ta så här lång tid är inte okej, vi har generellt en åtgärdstid på några dagar beroende på typ av ärende. Hur det kunde bli så här lång tid undersöker vi just nu så att det inte händer igen." skriver Anya Alenberg.

En timme senare är fiberboxen utbytt och fungerar som den ska. Det bekräftas också av Jemal Azizi.

–Jo nu fungerar det faktiskt. När jag kom hem på kvällen i går hade de varit här. Men det har varit mycket om och men. Om inte Arbetarbladet hade kontaktat dem så har jag svårt att tro att de skulle fixat det så här snabbt.

– Hoppas att det försätter att fungera, säger Jemal Azizi.

