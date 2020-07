Jesper Kjölsrud från Gävle nominerad till en Emmy: "Det kom lite out of the blue"

Jesper Kölsrud är uppvuxen i Gävle och pluggade datorgrafik på Luleå Tekniska Universitet. Där lärde han sig grunderna i grafik bakom tv och film. Efter studierna bar det av för jobb i London och Vancouver.

Nu är han och företaget Goodbye Kansas, där han tidigare jobbade, nominerade till en Emmy i kategorin "Outstanding special visual effects in a supporting role" för produktionen av tv-serien Tom Clancy's Jack Ryan som sänts på Amazons streamingtjänst Prime Video.

Priset delas ut varje år och är tv-branschens motsvarighet till biofilmernas Oscar.

Enligt mamma Margareta Hidland i Strömsbro fanns intresset för grafik tidigt:

– Han började redan som 11-åring med dator och var intresserad av ritande och grafik, säger hon och fortsätter:

– Jag är stolt som en tupp, det är inte många som blir nominerade.

När tidningen ringer upp Jesper Kjölsrud sitter han i London där han numera jobbar på distans.

Hur känns det att vara nominerad till en Emmy?

– Det hade jag inte alls förväntat mig. Det kom lite out of the blue. Det är lite typiskt att bli nominerad under en pandemi, det kanske blir en efterfest i vardagsrummet.

Hur en eventuell gala kommer att se ut är ännu oklart, men den är planerad att genomföras den 25:e september i Los Angeles.

En sak står i alla fall klar, får han möjligheten att åka, tar han den.

– Min klient sa att det är "once in a lifetime", så det är bara att åka om det går.

I framtiden ser han hur han ska gå ifrån tv-serier och tillbaka filmskapande som han höll på med förut. Det var när han fick sin dotter som han klev in i tv-serie-branschen för att trappa ned en aning.

– Jag kunde inte vara borta på filminspelningar när jag hade en treårig dotter hemma.

Om det blir några fler Emmys kan Jesper inte svara på, men det är inget specifikt mål.

– Det har aldrig varit en ambition att bli nominerad, händer det så händer det!