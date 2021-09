Jobbig andra dag för spelarna i tingsrätten – Paille lämnade rättegången

LÄS MER: Liverapport: Larkin förhörs i tingsrätten: "Inte tid att reagera"

Under den andra rättegångsdagen i Gävle tingsrätt hölls förhör med både Daniel Paille och Thomas Larkin angående tacklingen i Gavlerinken 2017. Paille menar bland annat att Larkin borde ha reagerat snabbare för att undvika att köra in i honom.

– Jag tycker att det är en dålig tackling som inte hör hemma inom hockeyn och det är fortfarande väldigt känslomässigt för mig, säger Daniel Paille i rätten.

Paille berättade att han gjorde en typisk rörelse på isen och Larkin borde insett i vilken riktning som han åkte.

– Om han förstår hockey och är den elitspelare han tror han är skulle han förstå att jag var på väg att göra den här rörelsen. Han tittar bara rakt fram mot mig.

Kanadensaren fick berätta om den hjärnskakning han ådrog sig efter tacklingen och om hur han mått sedan händelsen. Våren 2018 flyttade han till Buffalo och bor kvar där än idag. Han har försökt jobba och plugga men haft koncentrationssvårigheter. En läkare har berättat för honom att hans symtom förmodligen inte kommer förbättras.

– I början var det svårt att ens gå promenader. Det händer fortfarande att vänster sida av mitt ansikte pulserar när jag vilar. Jag mår bättre idag men det finns fortfarande en tröskel när jag aktiverar mig där det blir för mycket, säger Daniel Paille under rättegången.

På eftermiddagen var det Thomas Larkins tur att ge sin historia. Han berättade om hur dåligt han mått efter händelsen.

– Efteråt fick jag ta emot flertalet hot och dödshot mot mig och min familj. Jag har lidit av ångest och depression och tagit professionell hjälp. De här anklagelserna har gått in i själen och påverkat mig som spelare, far och man, säger Larkin under rättegången.

Hans inställning är att det var en ren olyckshändelse och att spelarna kolliderat utan att han sett Paille.

– Jag riktade in mig på att åka mot spelaren bakom målet och var helt oförberedd när kollisionen inträffade. Det var en olyckshändelse som händer inom spelet hela tiden, säger Larkin.

Både Paille och Larkin svarade lugnt och sansat på frågorna under dagen. Efter förhören med spelarna avslutats bad Daniel Paille om att få slippa sitta med i rättssalen under resterande del av förhandlingarna.

– Han blir väldigt påverkad av det här, säger hans ombud Kristoffer Sparring i rätten.

De kommande dagarna ska vittnen förhöras och rätten beslutade att Paille fick avlägsna sig men kunna komma in och svara på följdfrågor senare under rättegången.