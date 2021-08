Jonas Gardell, Marianne Mörck och Helena af Sandeberg är Gävle-aktuella i höst

Från att ha haft helt stängt hela vårsäsongen får det ändå ses som en ljusning att Gävle Teater öppnar igen. Men med en stor osäkerhet som ligger tung på intendenten Jonas Elverstigs axlar. Cirka hälften av programpunkterna kan tvingas att ställa in eller flyttas fram ytterligare om restriktionerna inte lättar ännu mer.

– Planen var att kunna lätta mer på restriktionerna i september, men nu har Folkhälsomyndigheten gått ut med att detta kan ses som mindre sannolikt, säger han.

I nuläget kan Gävle Teater ta in 130-140 personer i publiken om det rekommenderade coronaavståndet mellan sällskapen ska hållas. Vid fullsatt utan restriktioner finns det plats för 420 personer i publiken.

– Ekonomiskt är det inte försvarbart att spela bara med de 130 platser som vi kan fylla, men vi vill komma igång med föreställningar igen även om publiken är begränsad.

Alla förstår att en teater som har gått på sparlåga under snart två år och under en period varit helt stängd inte blomstrar ekonomiskt. Läget är dock inte nattsvart tack vare att personalen har kunnat arbeta deltid och därmed har Gävle Teater kunnat sänka kostnaderna avsevärt. De har också fått ersättning från Kulturrådet för inställda föreställningar. Jonas Elverstig är tacksam för det men konstaterar också att nålsögat för att få ytterligare bidrag från Kulturrådet tycks bli mindre för varje gång.

En som är aktuell på Gävle Teaters scen i höst är en av rösterna som har varit mest aktiv i debatten om hur scenkonsten ska överleva pandemin: Jonas Gardell. Hans "Queen of f*cking everything " kommer till Gävle 30 oktober om restriktionerna då har lättats. Det är föreställningar som Jonas Gardells som riskerar att ställas in. Bland övriga föreställningar där publik som redan har biljetter får hålla extra koll kan nämnas konserten med Clara Klingenström, "Så funkar det" med Anders och Måns och humorshowen med Johanna Nordström.

Gävle Teater har inte bara drabbats hårt av pandemin utan de tillhör också den stora gruppen i Gävle som har drabbats av vattenskador efter skyfallet. Delar av källaren vattenfylldes och arkivet med material från teaterföreningens tidiga år har skadats.

Men nog nu om tråkigheter och istället några rader om det som vi trots allt hoppas på att få se på scenen i höst.

Bland det som på förhand ser ut att bli höjdpunkter kan nämnas ett gästspel från Teater Västernorrland med "En handelsresandes död" med Lennart Jähkel i huvudrollen samt dramat "Ex" med bland andra Helena af Sandeberg.

– Det är en av mina personliga favoriter bland 1900-talsklassikerna! säger Jonas Elverstig om den förstnämnda föreställningen.

Gävlit behöver vi inte orda om mer här, Gävles nya litteraturfestival i november som Gefle Dagblad är samarbetspartner till och som vi har berättat om i flera tidigare artiklar.

Bland kändisnamnen som väntas till Gävle kan Marianne Mörck nämnas. Hon spelar i Fredrik Backman-pjäsen "Britt-Marie var här".

– Jag tror att det är första gången som Marianne Mörck spelar på Gävle Teater så det ska bli roligt att se henne.

När vi närmar oss säsongens slut väntar också vad som ser ut att bli en spännande satsning som vi tidigare har rapporterat om. I "Room X" med lokalt rekryterade koreografer sitter publiken inte i salongen som vanligt.

– Publiken får gå runt i huset och uppleva dans där de aldrig har upplevt den tidigare.

Fotnot: Artikeln är en del av GD Kulturs serie "Nystart: Kultur" om hur Gästriklands kulturliv kan öppna igen efter att pandemins restriktioner lättats.

Gävle Teater – hela programmet

4/9 Å-dragets cirkusgata

19/9 "Bobos ballonger", barnteater

20/9 "Play 3.0" med Sirqus Alfon

22/9 "En hyllning till Björn Afzelius" med Guran, Nyberg och Nord

2/10 "Britt-Marie var här" med Marianne Mörck

5/10 "Black rainbow" med Virpi Pahkinen

8/10 Konsert med Clara Klingenström

15/10 "Nya svenska ord" med David Sundin

17/10 Familjeföreställning med Wullger och Mimmi

18/10 "Ex"

20/10 "Between us" med The Ruggeds

24/10 "Ring polisen" med Johanna Nordström

27/10 "En handelsresandes död"

30/10 "Queen of f*uckin everything" med Jonas Gardell

5/11 Konsert med Ebba Forsberg och Ångmaskinen

7/11 Lennie Norman

9/11 "Mamma ljuger – sanningen om din uppväxt"

12/11 Konsert med John Holm

13/11 "En hyllning till Ted Gärdestad"

15/11 "Dark water"

20-21/11 Gävlit

26/11 "Värmländsk voodoo"

28/11 "Så funkar det" med Ander och Måns

1/12 Konsert med Henrik Åberg

2/12 Konsert med Fröken Elvis

11/12-12/12 "Room X"

19/12 Glenn Miller Christmas Show