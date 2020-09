Jörgen Jilka springer virtuellt marathon till Axels minne: "Gör mig gärna sällskap"

Coronautbrottet stoppade Stockholm marathon i år, men Jörgen Jilka i Sandviken deltar i det virtuella loppet.

– Det blir spännande att se hur allting fungerar. Det är musik, mellantider och hejarop i appen tydligen, säger han.

För cirka en och en halv månad sedan bestämde han sig för att vara med. Han har sprungit 25 marathon och ville inte bryta den sviten.

På sig har han en svart SAIK-tröja med texten "Fuck cancer", och på ryggen står det nummer fyra och Jonsson.

– Jag springer på hemmaplan och tänkte att jag skulle försöka få med mig någon. Någon av bandypojkarna kanske dyker upp. Gör mig gärna sällskap på vägen, säger han, och springer i väg.

Jörgen Jilka startade hemma på Barrsätragatan på lördag förmiddag och springer Sveavägen ner till Göransson arena, höger in på Sätragatan mot Björksätrarondellen, förbi värmeverket, runt hela Vallhovsvägen, ut längs med Gävlevägen som passeras under vid Circle K, upp mot kyrkan och rakt fram under hammaren, längs Storgatan och ner på Barrsätragatan igen.

Fyra varv motsvarar 42,2 kilometer.

– Vätskekontrollen blir hemma hos mig, säger han.

Följ Jörgen via appen ASICS Stockholm Marathon Virtual Edition eller via TRACKING & REPLAY på Stockholm marathons hemsida.

