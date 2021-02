Jourhavande präst fyller 65 år – en viktig funktion i pandemitider

Antalet telefonsamtal via nödnumret 112 har mer än fördubblats sedan 2008, då tjänsten började organiseras nationellt. Den digitala tjänsten chatt får också en allt större efterfrågan.

Kimmo Kling, en av Svenska kyrkans två nationella samordnare för Jourhavande präst, ser att tjänsten fortsätter att fylla en oerhört viktig funktion som akut krisstöd, inte minst för personer som funderar på eller står i begrepp att ta sitt eget liv.

– Ett enda samtal kan innebära skillnaden mellan död och liv, säger han.

Det var just för att förhindra självmord som prästen Erik Bernspång publicerade en liten annons i Öresunds-Posten den 7 februari 1956, med orden ”Innan ni begår självmord, ring 90 000 till prästen”. Det blev upptakten till Jourhavande präst, som började som lokala verksamheter. I dag samverkar alla Svenska kyrkans 13 stift i den sedan 2008 nationellt organiserade tjänsten, ett akut samtalsstöd som kompletterar den själavård som erbjuds i församlingarna.

– Nu har Jourhavande präst i 65 år erbjudit ett skyddat rum där det är tillåtet att tala om det som är viktigt i livet. Vi vill fortsätta bidra till att minska skuld- och skamkänslor för människor som kämpar med allvarliga och svåra tankar. När man vågar sätta ord på sina känslor och tankar kan nya möjligheter öppnas, säger Kimmo Kling.

Sedan 2008 (då statistiken började föras gemensamt) har antalet besvarade samtal ökat med 112 procent. Under 2020 besvarades 101 767 telefonsamtal, vilket innebär 279 samtal per dygn, plus 57 kontakter per kväll via chattfunktionen. Dessutom kommer i genomsnitt fyra digitala brev varje dygn.

Källa: Svenska kyrkan