Jubilar: Carlos är tacksam för att han fått växa upp i Sverige

Carlos Santis har haft en krokig väg till det liv han i dag lever med fru, två barn och ett bra jobb. Han kom som flykting till Sverige som åttaåring, nu fyller han 40 år och känner sig tacksam.

Carlos Santis kom till Sverige 1988 som åttaåring då familjen flydde som politiska flyktingar från Pinochets Chile. De hamnade först på en flyktingförläggning i småländska Sävsjö och när de sedan fick uppehållstillstånd kom de till Gävle och Sätra. Carlos skulle då fylla tio år.

Redan på flyktingförläggningen fick barnen börja skolan och i Gävle började Carlos på Lilla Sätraskolan i förberedelseklass innan han slussades vidare till ordinarie klass.

– Det var en bra integration. Jag lärde mig prata svenska fort och hade en bra lärare, Agneta, som tog hand om oss. I Chile hade jag gått i en strikt privatskola, bara för pojkar, där det var skoluniform och hård disciplin. Så det blev väldigt annorlunda i den svenska skolan.

I högstadiet blev det sedan Stora Sätraskolan och klassen följdes åt från årskurs fyra till nio.

– Skolan var en bra tid för mig, och jag har fina minnen. Visst hade jag kunnat lägga mer energi på skolarbetet, men fotbollen tog mer och mer av min tid. Men jag klarade skolan bra ändå.

Just fotbollen har varit en stor del av Carlos liv. Han började spela som tioåring i IK Sätra och sågs tidigt som en talang. Han kom med i skol-DM-laget och som 13-åring bytte han klubb till Brynäs.

– Det var tack vare Stellan Carlsson, nu känd fotbollstränare, som jag bytte klubb. Han var då tränare i Brynäs och vi trivdes ihop.

Under juniortiden spelade han med Gefle IF och hade då Pelle Olsson som tränare. Konkurrensen var stor och Carlos kom aldrig vidare till A-laget.

– Min talang räckte inte riktigt ända fram. Men visst hade jag drömmar om att bli proffs. Jag var till och med tillbaka till Chile och spelade i ett lag i Chiles näst högsta serie, men det blev för stor omställning. Jag var nog inte mogen just då, så jag flyttade hem efter ett halvår.

Carlos fortsatte att spela i olika klubbar och hade även erbjudanden från bland annat Brage och Visby/Gute, men det blev aldrig av att han bytte. I stället började han som tränare.

– Det var hektiska år, för under den tiden hade jag börjat läsa till lärare, jag var tränare i fotboll och jobbade 50 procent som lärare. Dessutom fick vi två barn.

Visst var det en jobbig tid, men Carlos tackar sin fru Lisa för att det gick vägen och själv är han inte den som ger sig i första taget. Att han hamnade i skolvärlden var en ren slump. Han blev erbjuden ett vikariat på Prolympia som lärare i idrott och spanska, trivdes från första stund och efter några år började han på friskolan Lyftet. Fem år jobbade han som lärare, och nu är han inne på sitt andra läsår som rektor och genomgår sin rektorsutbildning parallellt.

– Det är en liten skola från förskoleklass till årskurs nio, med en klass av varje årskurs och max 20 elever per klass. Vi har ingen speciell inriktning utan profilerar oss som just en liten skola. Vi har bra integration och med min bakgrund kan jag verkligen sätta mig in i hur barnen har det, det känns bra. Jag kan tänka mig att vi i framtiden profilerar oss inom fotboll, och vi jobbar redan på att kunna förverkliga det inom en snar framtid.

Vad gör du på fritiden nu när du inte har fotbollen?

– Det sista jag gjorde inom fotbollen var som tränare i Strömsberg, men det blev för påfrestande att pendla till träningarna och dessutom ha jobbet och familjen. Så nu har jag gjort ett uppehåll med fotbollen på obestämd tid. Nu är det i stället styrketräning och gym som gäller.

– Jag tränar cirka fem till sex dagar i veckan och gärna två pass på helgerna. Semester är härligt för då kan jag träna ännu mer, skrattar Carlos. Det är viktigt att träna och det ger mig verkligen energipåfyllning.

Förutom idrott och träning spelar Carlos gitarr, det har han gjort i över tolv år. Han är en allätare vad gäller musik, så det kan bli allt från salsa till rock. Familjen och barnen är förstås viktigast och nu tillbringar han mycket tid i stallet också, eftersom båda döttrarna är hästtjejer.

Visst har det varit en krokig väg ibland, men nu börjar alla bitar falla på plats. Jag vill förstås att jag och min familj ska få vara friska och fortsätta ha det bra.

Har du några drömmar inför framtiden?

– Inte något speciellt, jag tycker jag fått ut mycket av livet och är tacksam för att jag kommit till Sverige. Jag har fått mer än jag någonsin trott. Visst har det varit en krokig väg ibland, men nu börjar alla bitar falla på plats. Jag vill förstås att jag och min familj ska få vara friska och fortsätta ha det bra.

Födelsedagen firade han med fest för nära och kära i går, lördag.

– Jag brukar inte ställa till med fest. Men nu kände jag att det var läge att bjuda in vänner man inte riktigt hunnit med att träffa på länge. Det är ett bra tillfälle att återse många av de gamla fotbollspolarna.

