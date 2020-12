Julens film och tv – här är tipsen

Se slutet av artikeln för lång lista med julens tv-serier och filmer.

"Vår tid är nu 1951"

Visas på SVT

I rollerna: Hedda Stiernstedt, Charlie Gustafsson, Suzanne Reuter med flera

Regi: Måns Herngren

Vad hände egentligen med Nina och Calle mellan säsong ett och två av "Vår tid är nu"? Säsong ett slutade med att Nina försökt begå självmord och var gift med Erik. Säsong två började med att Nina och Calle åter var ett par och drev restaurangen tillsammans. Ett abrupt hopp på flera år.

Så varför inte berätta om hur seriens unga kärlekspar åter blev älskande, resonerade upphovsmakarna, och skrev fyra nya avsnitt som utspelas under midsommarhelgen och en tid därefter sommaren 1951.

Att detta blir julens mest betittade och omtyckta program hyser jag inget som helst tvivel om. Är det något vi behöver i denna minst sagt dystra och deprimerande tid är det en kärlekshistoria som utspelas i strålande sommarsol i en betagande vacker miljö, och där det visserligen finns känslosamma konflikter, men där dessa konflikter ligger ljusår från de tider vi befinner oss i.

Familjen Löwander bestämmer sig för att åter öppna sin sommarrestaurang på en ö i skärgården. All personal, inklusive Calle och kökschefen Backe, följer med eftersom restaurangen inne i staden stängs för säsongen. Samtidigt ska Nina vila upp sig efter självmordsförsöket, och hon och mamma Helga bosätter sig i sommarhuset som ligger på samma ö.

Det dröjer inte länge förrän Calle och Nina upptäcker varandra, och trots att de försöker lägga band på känslorna (de är trots allt gifta på var sitt håll) kommer det en midsommarfest där saker ställs på sin spets med konsekvenser för många människor.

Vår tid är nu 1951 (ska man kalla den säsong 1,5?) är oerhört sevärd tv-underhållning (...)

Oklanderligt välgjord (det går inte att misslyckas med svensk midsommar), och med skådespelare som sedan många år funnit sig väl på plats i sina roller är detta fyra serieavsnitt som det är omöjligt att inte tycka om (i alla fall om man följt ”Vår tid är nu” under åren). Karaktärer som avlidit under säsongerna tre och fyra gör välkommen comeback och relationen mellan Calle och Nina intensifieras – man förstår att de inte kan leva utan varandra.

Det finns en sidohistoria om Maggan och hennes förälskelse i en ny servitris som berättelsen kunde varit utan, den känns påklistrad, och det blir lite väl mycket buskis när Backe ska introduceras i ett fjantigt ordenssällskap ute på ön.

Men det är minimala invändningar. ”Vår tid är nu 1951” (ska man kalla den säsong 1,5?) är oerhört sevärd tv-underhållning och en form av nostalgi som inte minst nu känns dubbelt välkommen.

Gunnar Rehlin/TT

***

"Se upp för Jönssonligan"

Visas på C More.

I rollerna: Henrik Dorsin, Hedda Stiernstedt, Anders Johansson, David Sundin med flera

Regi: Tomas Alfredson

Om man är uppvuxen i Sverige under 1980-talet har man troligen en särskild nostalginerv som aktiveras när Sickan i passivt aggressiv triumf yttrar orden: "jag har en plan", följt av Ragnar Grippes klassiskt synthiga melodislinga.

Barndomens guld är alltid svår att övertrumfa men Tomas Alfredson har tillsammans med manuskumpanerna Henrik Dorsin (som också spelar Charles-Ingvar Jönsson) och Rikard Ulvshammar lagt sig nära originalitets dna. Kombinationen av högtflygande visioner, platta fall, bisarra figurer och gör-det-själv-kupper samt givetvis en rafflande final med ett Franz Jäger-kassaskåp blir till en retromysig återträff.

Omsorgen om hur filmen ska se ut och kännas är stor och kärleksfull, det är tydligt. På samma sätt som varenda tweedkostym var perfekt murrig i "Tinker, tailor, soldier, spy", har Alfredson och gänget skapat en genomtänkt stil för Jönssonligan – in i minsta detalj.

Utan att avslöja för mycket så utspelas filmens bästa delar ungefär i mitten, på det finska och tangobesatta ålderdomshemmet Pirogen samt när Lena Olin och Reine Brynolfsson dyker upp som det underbara radarparet Anita och Televinken.

Själva ligan i sin uppdaterade form: David Sundin som Harry, Anders "Ankan" Johansson som Vanheden och Hedda Stiernstedt som Doris, är alla charmiga på sitt sätt men har svårare att komma till sin rätt. Det är något i klippningen som blivit lite skevt och viktiga poänger slarvas bort, den långa speltiden till trots.

"Se upp för Jönssonligan" var tänkt som en av julens stora svenska biofilmer. Det är lätt att se framför sig hur mängder av popcorn och biobiljetter hade sålts. Det ekonomiska avbräcket kommer säkert att slå hårt någonstans i ekosystemet.

Men för familjer med barn i mellanstadieåldern hemma i tv-soffan blir det trots allt en mysig stund, där föräldrarna kan nicka igenkännande och barnen faktiskt – har jag sett med egna ögon – släpper mobilerna och lever sig in för en stund.

Miranda Sigander/TT

***

"Slöborn"

Visas på HBO Nordic

I rollerna: Emily Kusche, Wotan Wilke Möhring, Alexander Scheer med flera

Regi: Christian Alvart och Adolfo J Kolmerer

Vem kom på den briljanta idén att döpa en tv-serie till "Slöborn"? Har Netflix haft en mullvad inne på HBO som jobbat för att titeln på den här serien skulle bli så oattraktiv som möjligt?

Detta sagt, är "Slöborn" namnet på den fiktiva ö där denna tysk-danska pandemiserie utspelas. Det är en relativt stor ö med ett stort socialt liv. Vi möter tonårstjejen Evelin, gravid efter förhållandet med sin skolkurator, Evelins föräldrar, vars äktenskap är på upphällningen och den försynte Herm, som mobbas grymt av några skolkamrater.

En före detta öbo, som efter att ha suttit i fängelse, återkommer med ett gäng unga förbrytare som han vill försöka ge en ny start i livet. Den drogmissbrukande författaren Wagner bryter ihop när han är på besök för att hålla en föreläsning. Och så vidare. En samling karaktärer som känns som hämtade ur vilken tv-såpa som helst.

Men så kommer pandemin, ett fågelvirus. Ett skepp med två döda personer ombord strandar på ön. Därefter sprids smittan sakta men obönhörligt. Personer insjuknar och dör, samtidigt som tv-rapporter basunerar ut att fler och fler stryker med runt om i världen. Alla personliga konflikter på ön måste snart underordnas pandemin.

Det är känt att världen drabbas av en pandemi ungefär vart hundrade år. Är det detta som fått tv-producenter världen över att lagom till 2020, hundra år efter spanska sjukan, göra "pandemiserier"? Just nu kan vi se bland annat se "The Stand" och "Slöborn". Den sistnämnda är mer rotad i verkligheten än vad Stephen King-serien med sina övernaturliga inslag är – vi känner igen mycket i "Slöborn" från den värld vi själva befinner oss i. Det finns en tickande spänning i serien, visst är det i mångt och mycket en dramasåpa, men ingrediensen med den dödliga pandemin och dess allt allvarligare konsekvenser smyger sig på åskådaren lika effektivt som den kryper på öborna.

Tyvärr har HBO bara gett oss fem av de åtta avsnitten för recension. Det femte avsnittet slutar med ett par fina cliffhangers, som jag väl nu får vänta länge för att få se upplösningen på.

Gunnar Rehlin/TT

***

Julens filmer och tv-serier

Den 22 december:

"Barnmorskorna i East End – julspecial" – SVT

Den 23 december:

"Sagan om Karl-Bertil Jonssons jul" (scenföreställning) – SVT

"Bingolottos uppesittarkväll" – TV4

Julafton:

"Late night Christmas" – TV4

"Kalle Anka önskar god jul" – SVT

"Kan du vissla Johanna?" – SVT

"Karl Bertil Jonssons jul" – SVT

"Svensson, Svensson" – SVT

"Sune vs Sune" – SVT

Juldagen:

"40 år med Stig Helmer – en störd nörds börd" – TV4

"Vår tid är nu – 1951" – SVT

"Vår tid är nu" – konsert" – SVT

"Braveheart" – TV3

Annandag jul:

"Jönssonligan på Mallorca" – SVT

"Fanny och Alexander" – SVT

Den 29 december:

"K special: Amazing grace" – SVT

"Ring mamma" – SVT

30 december:

"Karl Fredriks nyår" – TV4

Nyårsafton:

"Tårtgeneralen" – SVT

"Grevinnan och betjänten" – SVT

"Tolvslaget på Skansen" – SVT

"Bingolottos nyårsbingo" – TV4

Nyårsdagen:

"Ivanhoe" – TV3

"Death of Stalin" – SVT

"Agnetas nyårskarameller" – TV4

Den 2 januari:

"Stjärnorna på slottet" – SVT

Den 3 januari:

"Greta" – SVT

Den 4 januari:

"Attenborough och massutrotningen" – SVT

*

Fakta: Jul på strömningstjänsterna

På SVT Play från och med den 18 december:

"La vie en rose – berättelsen om Edith Piaf"

"Jag, Daniel Blake"

"Kollektivet"

"Kungens val"

"Macken – Roys och Rogers bilservice"

"My Week with Marilyn"

"Pulp fiction"

"The Stig-Helmer story"

"The wife"

"X & Y"

C More:

"Se upp för Jönssonligan" (premiär den 25 december)

"En del av mitt hjärta" (premiär den 30 december)

"Elf"

"Gremlins"

"Grinchen"

"Jag kommer hem igen i jul"

"Love actually"

"The holiday"

"Tomten är far till alla barnen" (premiär den 1 december)

"Ett päron till farsa firar jul" (premiär den 3 december)

Viaplay:

"A Christmas arrangement"

"A Christmas crush"

"A Christmas kiss"

"A Christmas village"

"A Cinderella christmas"

"A date by Christmas eve"

"A dogwalker's Christmas"

"A fairytale Christmas"

"A godwink Christmas: meant for love"

"A golden Christmas"

"A merry Christmas match"

"A puppy for Christmas"

"A rock and roll Christmas"

"A snow white Christmas"

Dplay (från och med den 1 december)

"A Christmas duet"

"A dream of Christmas"

"A Joyous Christmas"

"Christmas in the air"

"Christmas in Vienna"

"Christmas next door"

"Finding Santa"

"Home för Christmas day"

"Love you like Christmas"

"Miss Christmas"

Netflix:

"Holidate"

"Operation Christmas drop"

"Jingle jangle: A Christmas story"

"Holiday home makeover with Mr Christmas"

"Alien Xmas"

Dolly Parton's Christmas on the square"

"Home for Christmas" säsong två (premiär i december)

"How to ruin Christmas: The wedding" (premiär i december)

"The holiday movies that made us" (premiär den 1 december)

HBO Nordic:

"Baby God" (premiär den 3 december)

"The Miramar murders" (premiär den 4 december)

"Euphoria" (premiär den 7 december)

"Your honor" (premiär den 7 december)

"Let them all talk" (premiär den 10 december)

"The new pope" (premiär den 10 december)

"Alabama snake" (premiär den 10 december)

"Raised by wolves" (premiär den 16 december)

"Sløborn" (premiär den 21 december)

"Outlier" (premiär den 27 december)

"A quiet passion" (premiär den 12 december)

"Things to come" (premiär den 12 december)

"Donkey punch" (premiär den 12 december)

"The walker" (premiär den 12 december)