Jung åker på höstturné – då besöker popduon Gävle

I maj släpptes den första EP:n i trilogin som blir komplett innan årets slut.

Till hösten möter popduon, tillika bröderna Henrik och Tom Ljungqvist, publiken igen då en turné väntar.

Bland totalt nio stopp finns Gävle och Gasklockorna, 19 november. Biljetterna släpps 2 juli klockan 10.00.

De släppte sitt debutalbum "Dreamers" 2019 och "Follow your heart" blev en hit. Jung hade redan på singlarna "Wasteland" och "Let him go feat. Clara Mae" presenterat sig med en maffig åttiotalsproduktion som innehöll element av folk, dance och R&B.

På EP:n "Jungle" har Tom och Henrik Ljungqvist gått mot en mörkare ton, även om de ljusa syntharna och den karakteristiska sången känns igen.