Junior-SM i brottning ställs in – många andra i väntans tider på coronabeslut

Tidigare i veckan berättade vi att Svealandsmästerskapen i friidrott för ungdomar, som skulle ha gått i Gavlehovshallen, har ställts in.

På torsdagen blev det också klart att helgens junior-SM i brottning i Sandviken ställs in.

– Beslutet tas av Svenska brottningsförbundet med hänsyn till våra aktiva ungdomar och vuxna, av försiktighetsprincip för att förhindra smittspridningen av Covid-19. Brottningsförbundet och Sandvikens BK:s högsta prioritet är att sträva efter en så trygg miljö som möjligt för våra aktiva, såväl barn och ungdomar som för vuxna. Därför tillämpar vi försiktighetsprincipen när det gäller smittspridningen av Covid-19 och väljer att ställa in JSM, skriver brottningsförbundet på sin hemsida.

Under torsdagskvällen spelas SAIK tredje semifinal borta mot Edsbyn i bandyns SM-slutspel för herrar, och Brynäs avslutande – helt betydelselösa – match i SHL-hockeyn hemma mot Örebro inför tomma läktare.

Även övrig idrott på elit- och lite lägre nivå påverkas förstås.

Skutskärs bandydamer spelar sin andra SM-semifinal hemma mot Villa på fredagskvällen som planerat.

Gefle IF:s herrlag i fotboll har en planerad träningsmatch mot Valbo på lördagseftermiddagen. Föreningen ska ha möte i kväll och tar beslut efter det.

– Allt pekar på att det blir publikfritt, men det kan också bli så att vi inte spelar alls. Ettanfotboll ska gå ut med direktiv under kvällen och vi kommer att följa dessa, säger Sebastian Zettergren, affärsansvarig i Gefle If Fotboll.

Det var på torsdagseftermiddagen oklart om Gefles damer åker till Sundsvall för träningsmatch på söndag.

Sandvikens IF sitter i styrelsemöte under torsdagskvällen för att, bland annat, prata om coronafrågan. SIF:s herrar är i Spanien på träningsläger, damerna har en träningsmatch borta mot Ålands IF på söndag.

Ockelbo kommer att spela lördagens avslutande match i basketettan hemma mot jumbon Blackeberg inför tomma läktare i Kuxahallen. Ockelbo slåss med Lidingö, som avslutar på söndagen och där poängskillnad med största säkerhet kommer att avgöra vilket av lagen som tar andraplatsen och får kvala vidare i Final four-slutspelet.

Gävle GIK:s innebandyherrar ska avsluta säsongen med att möta redan klara seriesegraren Team Thorengruppen i Umeå på söndag kl 13.00, en match vi sänder på våra sajter. Den ser nämligen i skrivande stund ut att bli av. Den är dock betydelselös då GGIK klarade kontraktet i förra omgången.

– Just nu ser det ut som att den spelas, men det kan komma nya besked fredag eller lördag, sa GGIK-tränaren Hasse Edström vid 17.30-tiden på torsdagen.

Alla travtävlingar i Sverige kommer att köras utan publik. Gävletravets nästa tävlingsdag är torsdag 19 mars.

Det blir ingen motorshow på Jernvallen/Göransson Arena nästa fredag, 20 mars. Showen, arrangerad av Sandvikens MK, brukar dra många åskådare och var i år kryddad med tre världsmästare. Sedan tidigare hade ju klubben av andra orsaker – snöbrist – tvingats ställa in SM-rallyt, som skulle ha arrangerats i slutet av januari. I stället har Sandvikens MK tilldelats SM-finalen i september.

Internationellt figurerade under torsdagskvällen uppgifter om att årets ishockey-VM för herrar ställs in (damernas har redan ställts in) och att fotbolls-EM för herrar i sommar eventuellt skjuts till 2021.