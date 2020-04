JUST NU: Adam Alsing död i corona – så minns Gävleprofilen honom: "Otroligt begåvad"

Adam Alsing slog igenom som programledare i flera populära TV-program under 90-talet. Bland annat ledde han dejtingprogrammet Tur i kärlek i TV4, Måndagsklubben i Kanal 5, och talkshowen Adam i TV 3. Han var också programledare för Big Brother och Jeopardy.

Under 2000-talet blev han också känd som en av Sveriges populäraste radiopratare. Den senaste tiden har Alsing framför allt hörts i radiokanalen NRJ och egna podcasten ”Adam och kompani”.

"Det är med stor sorg och enorm saknad vi tvingas meddela att vår älskade Adam inte längre finns med oss. Efter ett par veckors kamp mot covid-19 avled Adam under onsdagen", säger Alsings anhöriga i ett uttalande till TT.

”Familj och anhöriga vill tacka den fantastiska personalen som gav Adam vård under hans vistelse på Södersjukhuset i Stockholm. Vi vill också vädja om respekt av vårt privatliv under denna tid av sorg och stillhet. Familjen vädjar med all önskad tydlighet om respekt för sorgearbetet och kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer.”

Nu sörjs han av vänner och kollegor. Radioprofilen Roger Nordin från Gävle skickar kärlek till familjen:

"Chockad och ledsen över den ofattbara och sorgliga nyheten att Adam Alsing har lämnat oss. För tre år sedan fick jag den stora äran att ta över stafettpinnen i MorronZoo-studion från denna fantastiska radiomänniska och otroligt begåvade och härliga programledare. Tack för allt Adam! Du kommer att vara otroligt saknad i etern. Mina tankar går till familjen, vännerna och kollegorna på NRJ. Var rädda om varandra", skriver han på sin Instagram.

Programledaren Steffo Törnqvist kände Adam Alsing i 30 år.

– Adam var en mycket skicklig journalist med nyhetsnäsa. Han har gjort mycket lekprogram, men jag tycker han i stället skulle ha gått in mer på nyhetsbranschen där han varit alldeles lysande, säger Steffo till TV4.

– Jag kommer att minnas Adam för hans humor och allmänbildning. Vi tränade ihop i många år och har jagat ihop, jag har känt honom i 30 år så min lilla värld kommer att bli förändrad, säger han.

Sportreportern Patrick Ekwall var en nära vän och skriver så här på Instagram:

”Adam, du den snällaste, bästa, roligaste mest underbara kompis - det får inte vara sant. Hur kan du ha ryckts ifrån oss? Hur bottenlös kan verkligheten få lov att vara?”.