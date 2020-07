Stationerna som påverkas är: Stockholm Central, Arlanda C, Furuvik, Helenelund, Häggvik, Karlberg, Knivsta, Marma, Mehedeby, Norrviken, Rotebro, Solna, Sollentuna, Storvreta, Skutskär, Skyttorp, Tobo, Tierp, Uppsala C, Ulriksdal, Upplands Väsby, Vattholma, Älvkarleby, Örbyhus, Gävle C, Heby, Morgongåva och Sala.

Enligt den preliminära prognosen ska felet vara avhjälpt klockan 10.00 idag. Sprickan i rälsen har upptäckts mellan Knivsta och Uppsala.