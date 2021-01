JUST NU: Shane Harper stängs av efter huvudtackling – så långt blev straffet

Halva matchen spelad gjorde Shane Harper sig skyldig till en tackling på Luleås Arttu Ilomäki, som tog illa mot huvudet. Harper visades ut för checking to the head, och fick matchstraff.

Under fredagsförmiddagen meddelade SHL via sin hemsida att Shane Harper anmäls till disciplinnämnden för tacklingen, och under eftermiddagen kom domen.

Disciplinnämnden (DN) meddelar att Harper stängs av i fem matcher och ska även betala böter på 34 500 kronor.

Så här motiverar DN avstängningen:

► Tacklingen sker från sidan, vilket medför stort ansvar för den tacklande spelaren.

► Tacklingen är vårdslös.

► Stor skaderisk.

► Något ansvar kan inte läggas på den spelare som blir tacklad.

Det innebär att han missar Brynäs kommande matcher mot Skellefteå (h), förra klubben Örebro (h), Oskarshamn (h), Växjö (b) och Linköping (h).

Hittills har Shane Harper spelat sju matcher och gjort fyra poäng (2+2) sedan han anlände till Brynäs.