Larmet om olyckan kom in vid 19.40 och enligt de uppgifter som kommit in till SOS är det en singelolycka där en personbil ska ha kört in i mitträcket.

Trafikverket uppger att olyckan har stor påverkan på trafiken från Sandviken östra till Forsbacka i riktning mot Hofors.

Den preliminära prognosen är att trafiken kan rulla som vanligt igen vid 20.30.

Texten uppdateras när vi vet mer.