Källaren översvämmad – Länsmuseet håller stängt

Hela Länsmuseet Gävleborgs källarvåning är översvämmad och museet tvingas hålla stängt under onsdagen. All tillgänglig personal arbetar med översvämningens konsekvenser.

– Vi har kunnat rädda undan alla viktiga saker i källaren och arkivet är byggt för att klara ett visst vattenstånd. Men det är fuktigt i arkivet och nu gäller det att snabbt avfukta det så att inte dokumenten skadas, säger Ingela Broström.

Även i Länsmuseets magasin har det regnat in, men inget vatten har kommit in underifrån och läget är under kontroll.

Förhoppningen är att personalen med en gemensam insats under onsdagen ska kunna göra det möjligt att öppna igen redan under torsdagen.