Känslosam seger för Activated

I oktober ifjol vann Fredrik Wallin-tränade Activated på på V75, men så sent som i maj trodde man att karriären var över, sedan hon drabbats av en bakterie under vistelse i Frankrike. Det var därför en tränare som låg lågt inför lördagens starten i Lars Lindbergs Minne på V75 under lördagen. När det drog ihop sig visade hon emellertid att hon fortfarande kan, och vill tävla och det var i gid tid före mål som körande Magnus Djuse kunde göra segergest.

– Det var högt tempo och på sista långsidan hade hon svårt att gå med, men när jag flyttade ut henne i sista kurvan bet det bra, sade Magnus efter segern på 1.12,4/2 180 meter.

Mats Persson