Karin Bergkvist: För att vara "Sverigevän" är du väldigt pigg på att svartmåla ditt land, Jimmie Åkesson

Gruppledaren för Moderaterna Tobias Billström är porträtterad som en kostymklädd jätte som skyddar den svenska gränsen. Partiledaren Ulf Kristersson står och ser tuff ut i en annons för partiet med armarna i kors, iklädd jaktkläder och budskapet "Stärk gränsen".

Vad gör Sverigedemokraterna för att övertrumfa Moderaterna ? Jo, partiet skickar Jimmie Åkesson till gränsen mellan Turkiet och Grekland. Där delar han ut flygblad om att Sverige inte kan ta emot fler asylsökande.

På flygbladen står det på engelska: ”Sweden is full. Don't come to us! We can't give you more money or provide any housing. Sorry about this message. ”(Sverige är fullt. Kom inte till oss! Vi kan inte ge dig mer pengar eller erbjuda bostad. Ledsen över det här budskapet)."

Brevet signeras med ”Svenska folket, Sverigedemokraterna”.

Fräckt att göra sig till språkrör för alla svenskar, men ändå väldigt typiskt för SD.

Liberalernas Fredrik Malm skriver på Facebook att den migrationspolitiska kommittén, där Åkesson sitter, under onsdagen sammanträdde om hur den svenska migrationslagstiftningen ska skrivas.

SD:s intresse för att bedriva viktig politik och att ägna sig åt riksdagens primära uppgift är som vanligt begränsat. Eller som Fredrik Malm skriver; "Det stämmer att Sverige är fullt. Av populister."

Det är för övrigt inte första gången som SD delar ut flygblad vid grekiska gränsen. Det gjorde partiets representanter även 2015. På flygbladen skrev partiet rena lögner om att flyktingar ska skickas tillbaka hem, att halalslakt ska förbjudas i Sverige liksom bruket att bära burka eller niqab. Allt för att skrämma människor till att inte välja Sverige.

För att påstå sig vara Sverigevänner är SD sannerligen piggt på att svartmåla sitt land.