Karin Bergkvist: Moralpoliser som vill förbjuda musik skrämmer betydligt mer än gangsterrappare

Det som kallas gangsterrap är inget nytt, men i Sverige är det en genre som nu slagit igenom brett. Artisterna får miljontals lyssnare på Spotify och är idoler för många. När Einár – en 17-åring som fick mest lyssningar av alla på Spotify i Sverige förra året - rappar rader som " Number one player, mannen, money är min drog. Om du inte payar grammen, mannen, det blir svårt", då slår moralpaniken till.

När SVT-programmet Veckans brott sändes förra veckan var den socialdemokratiska riksdagsledamoten Gustaf Krantz gäst och dryftade sina tankar om musikgenren. Den borde stoppas i fritidsgårdsmiljöer eftersom den inspirerar unga till kriminalitet, sa han bland annat.

Vi är många som känner igen tongångarna.

Under tidigt 1980-tal slog debatten om videovåldet ner i Sverige där de stackars förlorade själar som nu hade möjlighet att gå till den lokala videobutiken för att hyra vhs-filmer nu drabbades av videovåldet. Vi som var små barn och tittade på sådana filmer då skulle obönhörligen förvandlas till omoraliska slagskämpar.

När hårdrocken fick sitt stora kommersiella genombrott under 1980-talet granskades denna genre med moralpaniska glasögon.

Många har nog sett klipp från tv-programmet (eller kanske såg när det begav sig) Svar direkt med Siewert Öholm från 1984 där hårdrocksbandet WASP debatterades i fascinerande övertoner.

Just hårdrocken hamnade med jämna mellanrum i skottgluggen på grund av artisternas teatraliska shower. Och lyssnade man på musiken baklänges, ja då kunde man faktiskt hitta dolda budskap. Ogudaktiga sådana såklart.

I en krönika jag läste någon gång under 1990-talets början var den braskande rubriken ”Hur mycket knarkpengar har du i din skivsamling”. Sedan räknades många av mina och många andras favoritartister på den tiden – som Red Hot Chili Pepper och Faith No More – upp som exempel på artister vars knarkande vi stödde – kanske rent av inspirerades av! - genom att köpa deras skivor.

Men nej. Kan man tänka sig, jag blev inte knarkare trots knarkande idoler. Min korta period som hårdrockare i tonåren gjorde mig inte till djävulsdyrkare heller. Och varningslapparna på CD-skivorna för stötande språk på 90-talets hiphopalbum gjorde oss nyfikna och inte till sexister.

Gangsterrapen med sina referenser till vapen, droger och pengar beskriver den råa verklighet som många unga befinner sig i.

Det politiker som Gustaf Lantz tycks se som provocerande, sexistisk och våldsbejakande uppvigling är en kulturyttring som används för att beskriva vad artisterna i fråga ser i den vardag de växer upp i. Kriminaliteten skildras, skapas inte av musiken.

Men det är alltid ack så lockande för vissa politiker att beskriva konstnärskapet som något som ska begränsas, för samhällets nytta. Det är något som definitivt skrämmer mer än gangsterrap.

Ett tips är att istället för att låtsas vara politiskt handlingskraftig genom att slå till med förbud se till varför vardagen som dessa unga beskriver är så dyster. Men det är klart, det är ju betydligt svårare.