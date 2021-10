Karin Bergkvist: Om flest är bäst har vi en tydlig vinnare

Ett populärt grepp är att titta på hur många motioner som länets riksdagspolitiker har lämnat till riksdagen under den allmänna motionstiden.

Om vi väljer att se flest motioner som bäst, ja då har vi en tydlig vinnare.

Under (motionstiden 14 september till 5 oktober) har riksdagens ledamöter lämnat in totalt 4 150 fristående motioner. Det är betydligt fler jämfört med 2020, då 3 645 motioner lämnades in.

Moderaternas Lars Beckman från Gävle har själv och tillsammans med andra lämnat in inte mindre än 105 av dem.

Näst Moderaterna har Sverigedemokraterna varit ivrigaste motionärerna, även om de inte ens är nära Lars Beckmans flit.

De socialdemokratiska ledamöterna har inte lagt ner mycket tid på motionsskrivande. Påpekas bör att det inte är så konstigt eftersom S faktiskt sitter i regeringen och därmed har effektivare sätt att påverka politiken.

För faktum är att det är väldigt ovanligt att enskilda ledamöters motioner går igen­om, antalet motioner som kommer att bifallas kommer mest troligt att kunna räknas till några hundra.

Det kan därför tyckas vara besynnerligt att riksdagsledamöterna envist fortsätter att trotsa de usla oddsen och skriver motioner om allt mellan himmel och jord.

Men motionsskrivande är i första hand oppositionspartiernas grej. Det blir ett sätt att skapa debatt och visa vilken politik man vill föra snarare än en ärlig förhoppning att få igenom något.

Dessutom bedöms riksdagsledamöternas insats ju bland annat genom antalet framlagda motioner. Det är lätt att falla i fällan att tänka ju fler, desto bättre.

En hel del av motionerna orsakar mer fnissande än något annat, men det går också att hitta motioner som är såväl vettiga som ideologiskt intressanta.

Problemet är att med 4150 motioner är det svårt att vaska fram guldkornen.