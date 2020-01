Karin Bergkvist: Välkommet besked om väktare och övervakningskameror i Sätra

I en debattartikel skriver kommunledningen – S, Mp, L och C – att man nu tänker ansöka hos Polismyndigheten för att få införa kommunala ordningsvakter och att dessutom placera ut trygghetskameror i centrala Gävle och i delar av Sätra och Andersberg.

Det är ett välkommet besked efter den senaste tidens händelser i Sätra.

Det har diskuterats fram och tillbaka under de senaste dagarna om vad som ska göras åt att vissa utsatta områden plågas extra mycket av stök och kriminalitet, en debatt som gärna blir svartvit. Lås in dem och kasta bort nyckeln-falangen mot det måste vara jättesynd om dem som gör sånt här-falangen.

Det behövs förstås både och – akuta insatser likväl som långsiktiga.

Kommunala ordningsvakter skulle inte behövas om polisen kunde vara överallt samtidigt, men det är faktiskt omöjligt – där kan ordningsvakter vara ett bra komplement när det blir extra besvärligt i ett område.

Övervakningskameror är inte en okontroversiell fråga. Åtskilliga vänder sig mot att bli fotograferade eller filmade när de bara rör sig på stan. Betydligt fler anser att de ju inte behöver oroa sig för övervakningen om de har rent mjöl i påsen.

Integritetsfrågan får såklart inte ignoreras, men den kan inte heller användas som ett hinder. Kameror ska inte sättas upp överallt utan ska placeras på sådana ställen där de gör mest nytta. Det är därför det finns regler.

Men jag gissar att få av dem i Sätra som fått sina bilar förstörda under senare tid skulle ha problem med att eventuellt fastna på bild när de hoppar in i bilen på morgonen. Särskilt om alternativet är att inte ha någon bil att hoppa in i.

Dessutom är tydlighet och signaler om att kommunen använder alla verktyg i sin låda viktigt av andra skäl.

Sätra är fullt av engagerade människor, idrottsledare, fritidsgårdspersonal och vanliga Sätrabor som vill att deras område ska vara tryggt och bra att leva i. Att enskilda medborgare mobiliserar för att göra något åt situationen är fullständigt avgörande. Då krävs att kommunen gör sin andel.

Men hur effektiva är kamerorna då? Jo, att använda sig av övervakningskameror är enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, främst effektivt för att förhindra exempelvis egendomsbrott.

Som bilar alltså.