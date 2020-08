Karriärbytet blev en succé – Emma och Annelie sade upp sig från Sandvik och öppnade butik

De hade jobbat ihop på Sandviks IT-avdelning och var på en konferens i Jönköping när de råkade få syn på en ny typ av butik. De blev förälskade i konceptet och kunde inte släppa tanken. Ett år senare sa båda upp sig från trygga anställningar för att följa sina hjärtan. Emma Lilja och Annelie Wahlman öppnade butiken i december och nu har de mer att göra än de hinner med. Samtidigt har deras privata garderober växt.

– Häromdagen kom det in en kund och såg att jag hade på mig den här klänningen som hon hade lämnat in. ”Nu ångrar jag mig nästan när jag ser vad fin den är på dig,” sa hon. Jag köper bara kläder på second hand, säger Annelie.

– Det har gått över all förväntan. Det känns jättebra att återanvända, särskilt i dessa tider. Många plagg är ju som nya, säger Emma.

Butiken heter Busfrö och drivs som ett franchiseföretag. Hittills finns det tio butiker i Sverige och fler hoppas de att det blir. Grundidén är att sälja second hand på kommission i en fräsch butiksmiljö, i Gävle finns det damkläder, barnkläder, lek och heminredning.

– Många har också frågat efter herr- och ungdomskläder men lokalerna räcker inte. Men vi vill ju och hoppas kunna utöka så småningom.

De öppnade i december och försäljningen gick bra från start. Men så kom coronan, människor blev försiktiga och det blev en dipp under mars och april. Men i maj blev det snurr igen, under juni och juli ökade de omsättningen med 25 procent. Nu har de fått in så mycket att de måste stoppa inlämningen av damkläder i en månad för att hinna ikapp.

– Vi går lite mot strömmen när det gäller handel just nu, säger Emma.

– Många har fått tid att rensa hemma men många tycker också att det känns bra att göra skillnad för miljön, säger Anneli.

Alla som vill får lämna in en kasse per månad med begagnade varor som man vill sälja. Det inlämnade ska vara helt och rent samt i god kvalitet, det får inte lukta gammal vind. Varorna sorteras och hängs ut efter färger och storlekar. Två månader får det hänga i butiken och den som lämnat in får 40 procent av det pris som varan säljs för. Om det inte blir sålt skänks det vidare till välgörande ändamål, butiken samarbetar med Ria och Humana Sverige. Hittills har 1640 Gävlebor registrerat sig och lämnat in varor.

– Vi har många som har lämnat in flera gånger. Ett tiotal personer har sålt för mellan fem- och sextusen kronor.

I höst ska de åka på en träff med de andra Busfrö-butikerna i Sverige och utvärdera hur konceptet fungerar. Emma och Annelie har en anställd och extrapersonal vid behov. De tar emot praktikanter från skolorna och samarbetar med arbetsförmedlingen. I dagarna fick de över 3000 följare på instagram och det tänker de fira med att bjuda personalen på restaurang.

De visar runt i butiken och vidare in på lagret. Två gigantiska rum med stora gallerburar på hjul och hyllor som dignar. En känsla av tomtens verkstad infinner sig, med rader av prylar som väntar på att komma till glädje.

Annelie och Emma hade räknat med att det skulle bli två ”hundår” utan lön och semester. Men de har redan kunnat börja ta ut en lön och i sommar hade de tre veckors semester.

– Det pirrar på ett nytt sätt i kroppen. Jag var på en camping i Mora och längtade efter jobbet, så har det aldrig varit förut. Jag har inte ångrat mig en sekund, säger Emma.